Pronostic Milan AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan domine la Roma

La traditionnelle affiche du dimanche soir en Italie nous offre un choc entre le Milan AC et la Roma. La formation lombarde occupe actuellement la 3e place du classement avec 9 points de retard sur le leader intériste. En revanche, les hommes de Pioli ont creusé l’écart avec ses poursuivants puisqu’ils possèdent 7 points de plus que Bologne, 5e. La Roma est quant à elle à 10 points des Rossoneri. Les partenaires de Mike Maignan ont plutôt bien fini l’année avec deux victoires de rang face à Sassuolo (1-0) et Empoli (0-3). De plus, les Milanais s’étaient qualifiés pour les quarts de finale où ils ont retrouvé l’Atalanta Bergame en milieu de semaine. Bien rentrés dans leur match, les Rossoneri ont ouvert le score par Leao avant d’être renversés par la Dea (1-2). Dans cette dernière ligne droite de la saison, le Milan AC doit désormais se contenter de la Serie A en conservant sa place sur le podium et disputera en février les 16e de finale de l’Europa League face à Rennes.

En face, la Roma enchaîne les déceptions. En effet, la Louve s’est inclinée en milieu de semaine en quart de finale de la Coppa Italia face à ses grands rivaux de la Lazio (1-0). La fin de rencontre a été marquée par les expulsions d’Azmoun et de Mancini. En Serie A, la situation n’est guère mieux puisque la bande à Mourinho se trouve en 8e position avec 4 points de retard sur le Top 4, objectif du club à l’intersaison. En déplacement, la Roma souffre comme le montre son bilan d’1 victoire lors des 5 derniers matchs de championnat (1 victoire, 2 nuls et 2 défaites). Depuis le début de saison, les Giallorossi n’ont remporté que 2 matchs loin de leur base, face à deux adversaires de bas de tableau. La seule bonne note de cette première partie de saison vient de la qualification en Europa League où elle affrontera le Feyenoord en 16e de finale. Dans son stade de San Siro, le Milan AC devrait être revanchard après son revers du milieu de semaine face à l’Atalanta Bergame. Unique buteur en milieu de semaine lors de ce match, et même bueur 2 fois en 3 matchs en 2024, Rafael Leao sera attendu.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Le Milan assure à Rome