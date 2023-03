Pronostic Maroc Pérou : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Maroc poursuit sur sa dynamique face au Pérou

Sensation du dernier Mondial, le Maroc avait surpris tout son monde en se hissant en demi-finales. Durant leur parcours, les Lions de l’Atlas ont dominé des sélections comme la Belgique, l’Espagne ou le Portugal, mais avaient buté sur la France, puis sur la Croatie dans le match pour la 3e place (2-1). Sur la lancée de son excellent parcours au Mondial, le Maroc vient de s’imposer contre le Brésil (2-1) à Tanger, devant 65 000 supporters acquis à la cause marocaine. Même si la Seleção était loin d’être au complet, ce succès confirme les progrès accomplis par le Maroc depuis que Walid Regragui a pris les commandes de la sélection. En effet, l’ancien joueur de Grenoble a bâti une équipe très solide articulée autour de la charnière Saiss – Aguerd. À leurs côtés, on retrouve Hakimi, Mouzraoui, Amrabat, Ziyech, En Nesyri et Boufal. L’ancien Angevin a marqué face aux Brésiliens, son ancien coéquipier Ounahi s’est blessé et ne jouera pas ce deuxième match.

De son côté, le Pérou n’a pas vu le dernier Mondial. S’ils avaient réussi à accrocher in extremis une place de barragiste, les Incas se sont inclinés lors de la séance de tirs au but face à l’Australie. Depuis cette désillusion, les Péruviens ont disputé plusieurs rencontres amicales avec notamment des succès face au Paraguay (1-0) et à la Bolivie (1-0) lors du rassemblement de novembre dernier. La semaine passée, la sélection péruvienne a disputé une rencontre amicale face au futur organisateur de l’Euro 2024, l’Allemagne. Largement dominé, le Pérou a subi une défaite logique (2-0). Dans cette sélection, on retrouve des éléments comme Lapadula, Advincula, Carillo ou l’ancien Stéphanois Trauco. Sur la lancée de son excellent parcours au Mondial et de sa victoire face au Brésil, le Maroc devrait enregistrer une nouvelle victoire face à un Pérou qui va être confronté à l’incroyable ambiance marocaine au Wanda Metropolitano de Madrid.

