Pronostic Manchester United Copenhague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Manchester United rend hommage à Bobby Charlton face à Copenhague

Le week-end dernier, l’Angleterre a appris le décès de Sir Bobby Charlton. Cette perte touche évidemment le foot anglais mais plus spécifiquement Manchester United. En déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge, Sheffield United, les Red Devils lui ont rendu un 1er hommage en arrachant la victoire par Dalot en fin de rencontre (1-2). Grâce à cette victoire, United est remonté à la 8e place de Premier League mais accuse toujours 5 points de retard sur le Top 4. En difficulté en Premier League, les partenaires de Marcus Rashford connaissent une entame de Ligue des Champions catastrophique. En effet, Manchester United s’est tout d’abord incliné en Bavière face au favori du groupe, le Bayern (4-3). Ensuite, les Red Devils avaient la possibilité de se reprendre lors de la réception du Galatasaray mais, dans une rencontre très ouverte, les Turcs ont mis un coup de clim’ à Old Trafford en raflant la mise (2-3). De plus, lors de cette défaite le capitaine du Brésil, Casemiro, a été expulsé et manquera donc la réception de Copenhague. L’une des rares bonnes nouvelles pour Ten Hag vient de la réussite de son attaquant Hojlund en Ligue des Champions (3 buts contre 0 en Premier League). Le récent Red Devil va sansd doute vouloir briller devant ses compatriotes et permettre le retour de Man U dans ce groupe.

De son côté, le FC Copenhague est double champion en titre du Danemark et a dû passer par les barrages pour jouer la C1. Pour son entrée en lice dans ce groupe, Copenhague est passé proche d’un exploit puisqu’il a mené de 2 buts à Istanbul avant de se faire rejoindre, réduit à 10 contre 11, dans le temps additionnel par Galatasaray (2-2). Lors de la 2e journée, la formation danoise a également bien débuté pour prendre les commandes face au Bayern Munich. Malheureusement pour eux, les Danois ont de nouveau craqué, permettant aux Bavarois de repartir avec une victoire (défaite 1-2). Dans son championnat, la formation entrainée par Neestrup a repris les commandes grâce à son succès sur Vejle (2-1) le week-end dernier. Au pied du mur dans cette poule, Manchester United est dans l’obligation de réagir face à l’adversaire le plus faible de la poule sur le papier. D’autant plus lors de cette soirée hommage à Bobby Charlton à Old Trafford.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

