Pronostic Manchester City Liverpool : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Premier League

Manchester City a pris les devants

Manchester City a passé un cap l’an passé en remportant sa 1re Ligue des Champions, titre convoité depuis plusieurs années et l’arrivée de Pep Guardiola. Sur la scène nationale, les Skyblues ramassent presque tout, ne laissant que quelques miettes à leurs adversaires. L’an passé, les Cityzens ont comblé un retard important sur Arsenal pour au final s’imposer en PL, et ils se sont aussi imposés également en EFL Cup. En ce début de saison, Man City est déjà qualifié pour les 8es de la Ligue des Champions, et en tête de PL malgré son incroyable match nul concédé sur la pelouse de Chelsea lors de la dernière journée (4-4). Dans son stade de l’Etihad, City est un véritable rouleau compresseur ne laissant rien échapper à ses adversaires (7 victoires en 7 matchs toutes compétitions confondues).

Liverpool n’est pas très loin derrière

5e la saison passée, Liverpool se retrouve en 2e position du classement avec 1 seul point de retard sur City. De plus, les partenaires de Van Dijk n’ont perdu qu’un seul match, sur la pelouse de Tottenham dans une rencontre finie avec une double infériorité numérique et où la VAR n’a pas accordé un but valable aux hommes de Klopp. Cependant, il faut tout de même noter que dans cette entame de saison, Liverpool doit progresser à l’extérieur puisqu’il a déjà perdu des points à Chelsea (1-1), Brighton (2-2), Luton (1-1) et donc à Tottenham (2-1). Sans parler de sa défaite à Toulouse en Ligue Europa avec une équipe remaniée (3-2). Pour son dernier match avant la trêve internationale, Liverpool avait, comme souvent, fait le job à Anfield (3-0).

Haaland devrait être là

Pour venir à bout de Liverpool, Guardiola compte sur ses hommes forts que sont les Rodri, Silva, Doku ou Haaland. Le Norvégien n’a pas disputé le dernier match avec sa sélection mais devrait être apte pour la réception des Reds. L’incertitude est plus grande pour Ederson et Aké, qui ont déclaré forfait avec leur sélection. Côté Liverpool, les incertitudes concernent Konaté, Gravenberch et Gomez, eux aussi absents des matchs internationaux. Impressionnant dans cette entame de saison, Mo Salah n’en finit pas d’affoler les statistiques. Le buteur égyptien a déjà inscrit 10 buts pour 4 passes décisives. De plus, Darwin Nunez semble monter en puissance. Le buteur uruguayen manque par moment de précision face au but mais se crée de nombreuses opportunités. Il revient d’un rassemblement international qui l’a vu inscrire 3 buts en 2 matchs, mais il sera peut être fatigué étant donné que cette affiche se joue samedi à 13h. Idem pour Luis Diaz qui a beaucoup joué avec la Colombie. Robertson reste forfait, tandis que Tsimikas, absent face aux Bleus, devrait être bien là.

Les compos probables pour Manchester City – Liverpool : Manchester City : Ederson (ou Ortega) – Walker, Akanji, Dias, Gvardiol – Rodri – Foden, Bernardo, Grealish, Doku – Haaland (ou Alvarez). Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Matip (ou Konaté), Van Dijk, Tsimikas – Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai – Salah, Gakpo (ou Nunez), Jota (ou Diaz).

Manchester City domine encore Liverpool ?

La 13e journée de Premier League nous offre donc un superbe choc entre Manchester City et Liverpool, qui occupent actuellement les 2 premières places du classement de Premier League. Depuis le début de cette nouvelle saison, Man City fait face à une adversité multiple puisque seulement 2 points le sépare de Tottenham, 4e, mais parvient à tenir la barre. Ce samedi, les Skyblues vont vouloir marquer de leur empreinte le championnat en prenant le dessus sur Liverpool dont certains joueurs en forme (Nunez et Luis Diaz) sont revenus tard de leurs matchs internationaux sud-américain. Intraitable à l’Etihad, City devrait prendre le dessus sur Liverpool dans une rencontre spectaculaire comme la saison passée (4-1 en PL et 3-2 en EFL). Haaland visera un 14e but en 13 matchs de championnat.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

