Pronostic Manchester City Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City remporte le titre face à Chelsea

Chelsea doit être inquiet avant ce déplacement à l’Etihad Stadium face à une formation de Manchester City qui peut remporter la Premier League dès dimanche. En effet, les Skyblues viennent de réaliser une prestation de haute volée en Ligue des Champions face au Real Madrid (4-0) pour décrocher son ticket pour la finale. Dans sa quête de sa 1re couronne européenne, City affrontera l’Inter à Istanbul. Face aux champions d’Europe en titre, les Citizens ont été éblouissants, imposant un pressing de tous les instants qui leur a permis d’ouvrir le score sur une très belle action conclue par Bernardo Silva. Le Portugais a ensuite alourdi la marque en se montrant très précis à la finition. En toute maîtrise, Man City a géré et a même accentué son avance en fin de rencontre et se présentera à Istanbul dans la peau du grand favori. Les supporters des Skyblues ont vibré ce mercredi et ont l’opportunité de le faire de nouveau ce dimanche face à Chelsea. Impressionnant dans cette dernière ligne droite, City a rattrapé ses 8 points de retard sur les Gunners pour se permettre même d’avoir un joker dans ce sprint final. Avec les finales de la Ligue des Champions et de la FA Cup, le club citizen va vouloir remporter la PL le plus rapidement possible pour se concentrer sur ses derniers objectifs. Pour affronter les Blues, Guardiola devrait garder l’ossature de mercredi avec l’apport de sang frais comme celui de Mahrez ou d’Alvarez.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, Chelsea attend impatiemment la fin de saison. Passés à côté de leur exercice, les Blues ne jouent plus rien dans cette dernière ligne droite et attendent seulement l’officialisation de l’arrivée de Mauricio Pochettino à la tête du club. Après avoir connu une terrible série de 9 rencontres consécutives sans la moindre victoire, la formation londonienne a réussi à s’imposer à Bournemouth (1-3). Incapable d’enchaîner, Chelsea a ensuite été tenu en échec à domicile par Nottingham Forest (2-2), formation promue l’été dernier et qui lutte pour son maintien. L’hiver dernier, le club londonien avait pourtant consenti à d’importants investissements avec le recrutement des Badiashile, Fernandez, Madueke, ou Felix. Dirigé par Lampard jusqu’à la fin de la saison, Chelsea fait face à quelques absences importantes puisque Kanté, Koulibaly ou Reece James sont indisponibles. Dans une forme resplendissante, Man City devrait facilement s’imposer face à une formation de Chelsea catastrophique et déjà tournée vers la saison prochaine, et ainsi remporter la Premier League. Finissant très fort avant un possible départ, Gündogan a scoré 4 buts sur les 2 derniers matchs de championnat de son équipe (deux doublés).

► Le pari « Victoire Man City et plus de 2,5 buts » est coté à 1,50 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Gündogan marque et son équipe gagne » est coté à 3,80 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 660€ (760€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce City – Chelsea :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Manchester City Chelsea encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Manchester City reçu 10/10, Chelsea réagit enfin