Pronostic Manchester City Arsenal : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Premier League !

On arrête plus Man City

Un temps distancé par les Gunners, Manchester City a effectué une très belle remontée au classement en remportant ses 6 derniers matchs de championnat. A l’orée d’accueillir Arsenal ce mercredi, la bande à Guardiola ne compte plus que 5 unités de moins mais possède 2 matchs de retard. Man City a donc son destin entre ses mains et pourrait faire une très bonne opération dès mercredi face à son grand rival. Dans ce sprint final, City se montre très impressionnant sur tous les tableaux puisque le club Citizen est encore en lice en Ligue des Champions avec une demi-finale à disputer face au Real Madrid et la finale de la FA Cup contre Manchester United. Le week-end dernier, les Skyblues se sont imposés facilement à domicile face à Sheffield United en demi-finale de la Coupe d’Angleterre sur un triplé de Mahrez (3-0). Une semaine parfaite après avoir contenu le Bayern à Munich (1-1), grâce à un nouveau but d’Haaland.

Arsenal n’y arrive plus

Arsenal a largement dominé la saison de Premier League jusqu’à présent mais est en train de gâcher. En effet, les hommes d’Arteta ont été dans une position où ils comptaient 8 points de plus que leur adversaire du soir. En plus de cette avance, tout semblait réussir aux Gunners à l’image de cette rencontre face à Bournemouth (3-2). Face aux Cherries, les coéquipiers de Xhaka avaient décroché les 3 points à la toute dernière seconde du temps additionnel après avoir été menés de 2 buts. Depuis ce succès à l’arrachée, les Londoniens se sont fait sortir de l’Europa League par le Sporting. Et en Premier League, les Londoniens ont calé lors des dernières journées avec 3 nuls consécutifs. Lors des 2 premiers matchs nuls, Arsenal avait parfaitement lancé ses rencontres en prenant deux buts d’avance face à Liverpool et West Ham. Alors largement dominateurs, Arsenal a craqué ensuite face à la pression de leurs adversaires. Vendredi dernier, la bande à Arteta avait l’opportunité de se reprendre en accueillant la lanterne rouge Southampton. Si les Gunners se sont réjouis d’avoir pu égaliser dans le temps additionnel (3-3), ils ont surtout perdu deux nouveaux points qui laissent potentiellement la 1re place à City.

Sabila et Aké toujours blessés

Dans ce passage délicat, Arsenal ne peut pas compter sur William Saliba, excellent jusque-là et qui pourrait ne plus jouer d’ici la fin de saison. Tomiyasu et Elneny devraient eux aussi rester à l’infirmerie. Seulement privé de Nathan Aké samedi dernier, Pep Guardiola avait fait tourner puisque les De Bruyne, Dias, Ederson, Rodri ou Stones n’ont pas joué la moindre minute. Haaland a joué 68 minutes et devrait être titularisé de nouveau ce mercredi. A ses côtés, les Grealish, de Bruyne et Silva sont également dans une forme incroyable.

Les compositions probables pour Manchester City – Arsenal :

Manchester City : Ederson – Akanji, Dias, Aké – Bernardo Silva, Stones, Rodri, Grealish – De Bruyne, Gündogan – Haaland.

Arsenal : Ramsdale – White, Holding, Gabriel, Zinchenko – Odegaard, Partey, Vieira – Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

Manchester City se rapproche un peu plus d’Arsenal

La 33e journée de Premier League s’annonce déterminante avec une affiche entre Manchester City, actuel 2e, et Arsenal qui domine la PL depuis quasiment l’entame de cet exercice. En pleine bourre avec 11 victoires sur ses 12 derniers matchs (pour 1 nul à Munich en 1/4 de C1 retour après avoir remporté l’aller 3-0), Manchester City devrait s’imposer dans ce choc des leaders et frapper un grand coup sur la Premier League. Une victoire lui permettrait de revenir à 2 points de son adversaire du jour, avec 2 matchs en retard. S’il marque toujours des buts, Arsenal en encaisse trop depuis la blessure de Saliba et reste sur 3 matchs nuls décevants. Auteur de 48 buts toutes compétitions confondues, Haaland est attendu pour briller. Il avait d’ailleurs marqué lors du match aller remporté par Man City à l’Emirates (1-3), une 7e victoire sur les 7 derniers duels entre les deux équipes.

