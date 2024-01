Pronostic Majorque Girona : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du Roi

Girona poursuit sa route face à Majorque

Quinzième de Liga, Majorque possède 5 points de plus que le premier relégable, Cadix. Dans un championnat très serré notamment dans la course pour le maintien, la formation insulaire est loin d’être sauvée. Elle est cependant sur une bonne dynamique, puisqu’elle n’a perdu qu’une seule fois lors des 8 dernières journées sur la pelouse du Real Madrid (1-0), dans une rencontre où Majorque n’a pas été verni avec plusieurs poteaux touchés. Le week-end dernier, les Majorquins ont obtenu un très bon nul à Villareal (1-1) en égalisant dans les arrêts de jeu. Ce mercredi, la formation des Baléares dispute les quarts de finale de la Coupe du Roi face au leader de la Liga, Girona. Pour atteindre ce stade, les hommes d’Aguirre ont notamment sorti Tenerife au tour précédent. Dans cette formation, on retrouve Larin, Darder, Nastasic ou Muriqi, mais ce dernier est forfait actuellement.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Girona est tout simplement la sensation de ce début de saison en Espagne. La formation catalane occupe la tête du championnat devant le Real Madrid et est toujours en course en Copa del Rey. Le week-end dernier, les Gijonistes ont de nouveau marqué les esprits en explosant le FC Séville (5-1). Lors de cette rencontre, les Ukrainiens du club ont brillé, puisque Dovbyk a inscrit un triplé, tandis que Tsygankov a également marqué. Entré en cours de match, l’expérimenté Stuani s’est aussi mis en évidence. L’Uruguayen est souvent aligné en Coupe du Roi, comme ce fut le cas face au Rayo Vallecano où il avait inscrit un doublé. Dernièrement, Girona a eu un peu plus de difficultés loin de ses bases, mais semble en mesure de se sortir du piège majorquin. Sur une dynamique incroyable, la formation catalane devrait s’imposer dans les Baléares.

► Le pari « victoire Girona » est coté à 2,15 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 215€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Stuani buteur » est coté à 2,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 270€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Majorque – Girona :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Majorque Girona encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le Girona FC bat son record de points en Liga