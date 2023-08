Pronostic Maccabi Haïfa Young Boys Berne : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des Champions

Le Maccabi Haïfa fait le taf face aux Young Boys de Berne

Le Maccabi Haïfa espère intégrer la phase de poule de la Ligue des Champions comme elle l’avait fait l’an passé. En effet, le club israélien s’était retrouvé dans un groupe extrêmement relevé avec le PSG, le Benfica et la Juventus Turin. Sur son parcours, le Maccabi avait notamment pris le dessus sur la Vieille Dame (2-0) à domicile. La saison passée, la formation israélienne a de nouveau remporté son championnat devant l’Hapoel Beer Sheva. Obligé de passer par les barrages de la C1, le Maccabi s’est tout d’abord imposé contre Hamrun (6-1 en cumulé), avant d’enchaîner contre le Sheriff Tiraspol (4-2). Lors du tour précédent, le club israélien s’est imposé une nouvelle fois assez facilement contre le Slovan Bratislava (5-2). En pleine forme, le club d’Haïfa a également remporté la SuperCoupe d’Israël face au Beitar Jerusalem (3-1). Le week-end dernier, le Maccabi s’est imposé lors de la 1ère journée de son championnat face au Maccabi Petah Tikva (0-2). Dans cette équipe, on retrouve notamment l’ancien guingampais Pierrot, le maître à jouer Chery, le latéral français Cornud ou le buteur David.

En face, les Young Boys de Berne ont eux aussi de nouveau facilement remporté leur championnat, en finissant avec 16 points de plus que le Servette de Genève. De plus, la formation suisse s’est imposée en Coupe de Suisse face à Lugano (3-2). En tant que 1er du championnat suisse, les Young Boys de Berne débutent ces tours préliminaires lors de ce dernier tour. La formation helvète ne manquera pas de rythme puisqu’elle a déjà disputé 4 journées de championnat avec deux succès à domicile ou deux nuls en déplacement. Le week-end dernier, les YBB ont facilement pris le meilleur sur Breitenrain en Coupe (0-5). Cet été, le club de Berne est parvenu à conserver ses deux meilleurs buteurs Nsame et Itten. Très fort devant son public et déjà bien lancé dans sa saison, le Maccabi Haïfa devrait réussir à prendre le dessus sur les Young Boys de Berne qui n’ont toujours pas gagné loin de leur base en championnat.

