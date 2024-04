Pronostic Lyon Valenciennes : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de la Coupe de France

Lyon fait le job face à Valenciennes

L’Olympique Lyonnais connait une saison décevante mais peut se rattraper en Coupe de France. Les hommes de Pierre Sage partent largement favoris de cette première demi-finale qui les oppose à Valenciennes. Pour atteindre ce stade, les Rhodaniens ont successivement battu Pontarlier, Bergerac, Lille et le Racing Club de Strasbourg. Ce mardi, l’OL joue gros puisqu’il pourrait s’offrir un match de gala avec une finale de Coupe de France à Lille. En Ligue 1, les Lyonnais ont redressé la barre avec une 10e place au classement général. Avec 9 points d’avance sur le 1er relégable, la bande à Lacazette devrait se maintenir et peut totalement se focaliser sur la Coupe. Le week-end dernier, les Lyonnais ont été tenus en échec à domicile par le stade de Reims (1-1), qui a stoppé l’élan de l’OL. En effet, lors des 9 derniers matchs précédents disputés toutes compétitions confondues, Lyon s’était imposé 8 fois pour un revers contre Lens. Pour affronter Valenciennes, Sage peut compter sur un groupe au complet dans lequel on retrouve les Lacazette, Cherki, Matic, Benrahma, Caqueret, Fofana ou Orban.

En face, Valenciennes joue également sa saison sur ce match puisque le club nordiste est bien parti pour être relégué en National. En effet, après 30 journées de championnat, le VA est dernier de Ligue 2 avec 18 points de retard sur le premier non relégable. Conscient que le maintien est impossible, la formation nordiste s’était permis le luxe de mettre des cadres sur le banc face à St Etienne le week-end dernier, à l’image du capitaine Masson. Lors de ce match, les Valenciennois n’ont pas montré grand-chose et ont payé cash leurs erreurs défensives en encaissant 2 buts en première période (score final 0-2). Pour atteindre ce stade des demi-finales, le VAFC a profité d’un calendrier clément avec aucune équipe de l’élite à affronter. Sur son passage, le club nordiste a éliminé les Haguenau, Mulhouse, Sarreguemines, le Paris FC, Saint-Priest et Rouen. Soit aucune équipe de L1 Pour affronter l’OL, Kantari devrait titulariser les Masson, Knockaert, Cuffaut ou Hamache. A domicile, Lyon ne devrait pas rencontrer de problèmes pour se défaire d’une formation valenciennoise dans le dur.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

