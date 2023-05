Pronostic Lyon Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon y croit encore face à Reims

L’arrivée de Laurent Blanc cet hiver a fait du bien à l’Olympique Lyonnais. En effet, son équipe réalise une bien meilleure seconde partie de saison qui lui permet d’être toujours en course pour une place européenne même si le challenge paraît compliqué. 7es, les Rhodaniens accusent 4 points de retard sur Lille, qui occupe le dernier strapontin pour une place européenne. Pour parvenir à décrocher un ticket en Europe, Lyon doit remporter ses deux derniers matchs face à Reims et Nice, mais aussi compter sur un faux-pas de ses adversaires directs. En forme dans cette dernière ligne droite, la formation lyonnaise a cependant connu une grosse désillusion en s’inclinant à Clermont (2-1). En revanche, les Lyonnais ont parfaitement répondu le week-end dernier en dominant Monaco (3-1). Rapidement menés au score, les partenaires de Lopez sont revenus par l’intermédiaire de leur capitaine, Alexandre Lacazette. Ce dernier réalise une saison exceptionnelle avec 26 réalisations et pousse Kylian Mbappé à se sublimer. La formation lyonnaise est en forme puisque Caqueret et Cherki ont été les autres buteurs face à l’AS Monaco. S’il paraît difficile pour Lyon d’accrocher une place européenne, les hommes de Lolo Blanc vont tenter de faire leur part du travail en remportant leurs deux derniers matchs, à commencer par la réception de Reims.

En face, le Stade de Reims version Will Still a été pendant plusieurs semaines le tube de la Ligue 1. En effet, les Rémois ont réalisé une superbe série de résultats qui leur a permis d’obtenir assez facilement leur maintien. Depuis quelques semaines, les performances des Champenois sont moins convaincantes avec une seule victoire lors des 7 dernières journées de championnat. 11e de Ligue 1, Reims ne joue plus rien car il est assuré de se maintenir. Le week-end dernier, Reims s’est contenté du minimum face à la lanterne rouge angevine avec un nul décevant à domile (2-2). Après avoir connu un petit passage sans but, Balogun, prêté par Arsenal, a marqué lors des deux dernières rencontres et va se livrer un beau duel avec Lacazette lors de cette rencontre. Déterminé à finir sur une bonne note pour la dernière à domicile mais aussi pour célébrer la présidence de Jean-Michel Aulas, Lyon devrait s’imposer face à une équipe rémoise pas spécialement concernée dans cette dernière ligne droite.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

