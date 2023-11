Pronostic Lyon Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon face au révélateur lillois

Il a donc fallu attendre la 12e journée de Ligue 1 pour voir l’Olympique Lyonnais décrocher son 1er succès de la saison. Lors de sa victoire à Rennes, le club rhodanien a profité de la rapide expulsion de G. Doué pour disputer la rencontre en supériorité numérique pendant près de 85 minutes. Malgré cet avantage numérique, Lyon a souffert et s’en est sorti sur coup de pied arrêté. Les supporters lyonnais espèrent que ce succès est le fameux déclic attendu depuis le début de saison. A l’orée de cette journée, la formation lyonnaise occupe toujours la place de lanterne rouge avec 5 points de retard sur le premier non relégable. Avec ce dernier succès et un match en retard à disputer contre l’OM, l’espoir revient dans le Rhône. Fabio Grosso a profité de la trêve internationale pour préparer ce choc face à Lille mais le technicien italien n’a pas dû être rassuré par les rumeurs annonçant l’arrivée de Sampaoli à l’OL. Dans son stade, Lyon a disputé 6 rencontres et ne s’est toujours pas imposé avec 3 défaites pour 3 nuls. Lors de ses deux dernières rencontres au Groupama Stadium, Lyon s’est incliné contre Clermont et a seulement obtenu le nul face à Metz grâce à un bon Lopez. Pour tenter d’enchainer, Grosso compte sur ses cadres que sont les Lacazette (3 buts) ou Caqueret, mais Lepenant est rentré blessé des Espoirs.

En face, Lille est une formation très régulière du championnat, ce qui lui vaut d’occuper la 4e place à l’orée de cette journée. Sans être resplendissant, le LOSC se montre très solide avec seulement deux défaites concédées, lors de lendemain de compétitions européennes. Après avoir battu Brest et Monaco à la maison, le club nordiste a signé 2 nuls lors des dernières journées face à Marseille (0-0) et Toulouse (1-1). En Conference League, la formation lilloise est bien partie pour accrocher son ticket pour le prochain tour. Depuis le début de saison, Lille accumule les matchs nuls en déplacement avec pas moins de 7 en 9 rencontres toutes compétitions confondues. Ce dimanche, Fonseca espère pouvoir compter sur le réveil de Jonathan David, qui semble ne pas avoir digéré son non départ au mercato, et va récupérer l’excellent Yazici (4 buts toutes compétitions confondues), suspendu face à Toulouse. Face à une formation lyonnaise loin d’être guérie, un solide Lille pourrait prendre au moins le point du nul dans le Rhône.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

