Pronostic Lorient Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse accroche Lorient

Sensation du début de saison, Lorient est désormais rentré dans le rang. Cependant, les points acquis lors de la 1re partie de saison permettent au club breton d’être tranquille pour son maintien dans ce sprint final. En effet, Lorient occupe actuellement la 10e place du classement avec 16 points d’avance sur le premier relégable. Assuré du maintien, le club breton finit la saison sans pression. Les Merlus restent sur 4 journées sans la moindre victoire mais savent parfois se faire violence. La semaine passée, les Lorientais ont été largement dominés en Principauté face à l’AS Monaco (3-1). Dans son stade du Moustoir, la formation bretonne reste sur un nul face à l’Olympique de Marseille (0-0). Avec le départ du duo Ouattara – Moffi lors du dernier mercato, la responsabilité offensive repose notamment sur Dieng et Koné. Ce dernier a inscrit le penalty de l’honneur face à l’AS Monaco.

► 100€ de Bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Toulouse a retrouvé la Ligue 1 cette saison et est en train de réussir son objectif de maintien. 12es, les Toulousains comptent actuellement 9 unités de plus que le premier relégable, Strasbourg. Pour s’assurer de conserver sa place dans l’élite, le TFC aura sans doute besoin de franchir la barre symbolique des 40 points. Le week-end dernier, les Toulousains ont raté une belle opportunité en se faisant surprendre à domicile par l’Olympique Lyonnais (1-2), après pourtant une bonne victoire, sur le même score chez une équipe de Montpellier qui restait sur 7 matchs sans défaite. Si le maintien est en bonne voie, la formation haut-garonnaise a un autre objectif dans les semaines à venir avec la finale de la Coupe de France face à Nantes. Ce match face à Lorient est d’ailleurs le dernier avant d’aller au Stade de France. Face à une équipe lorientaise qui ne joue plus grand-chose, Toulouse semble en mesure de prendre au moins un point pour bien préparer sa finale. Comme lors des 4 derniers matchs du Téfécé, on pourrait voir des buts marqués des deux côtés.

► Le pari « Victoire Toulouse ou match nul » est coté à 1,58 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 216€ (316€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,60 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 220€ (320€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Lorient – Toulouse :

– 100€ DIRECT(Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en Bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lorient Toulouse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le FC Lorient se lance dans le cyclisme