Pronostic Lorient Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes s’impose dans le derby face à Lorient

Auteur d’une très bonne saison l’an passé, Lorient avait terminé dans la première partie de tableau. Cet été, Régis le Bris a été au cœur de convoitises mais face à l’intransigeance de son président est resté en Bretagne. Pour le moment, les résultats ne suivent pas puisque le club lorientais ne s’est imposé qu’une seule fois lors de la réception de Lille (4-1) qui était au milieu de 2 matchs européens importants. Depuis cette victoire face au LOSC, Lorient affiche un bilan de 3 défaites pour 2 nuls. Avant la trêve, les Merlus sont allés arracher un point dans le Rhône face à Lyon. Menés 3-1 à la pause, les hommes de Le Bris n’ont rien lâché pour accrocher le point du nul. 16e de Ligue 1, Lorient occupe la première place de relégable avec un seul point de retard sur le FC Metz. Dans ce début de saison décevant, la jeunesse lorientaise affiche un visage intéressant avec les Kroupi (3 buts), Le Bris ou Pagis.

En face, le Stade Rennais est un candidat déclaré au podium. Pour le moment, les Bretons ne répondent pas aux attentes avec une 8e place à 6 points du leader monégasque et 4 unités du PSG, 3e. Invaincu sur le début de saison, Rennes s’était surtout signalé en alignant les matchs nuls. Victorieux du derby face à Nantes (3-1) au Roazhon Park, les Rouge et Noirs avaient la possibilité de marquer les esprits avant la coupure internationale face à Paris. Lors d’une affiche qui réussit plutôt bien aux Rennais ces dernières années, la bande à Génésio a montré qu’elle était encore loin du compte avec une lourde défaite concédée à domicile (1-3). La coupure internationale a certainement permis aux Rennais de peaufiner leurs réglages et à Martin Terrier de retrouver le rythme. Blessé depuis le début d’année civile, le retour de l’attaquant rennais est une bonne nouvelle pour son entraîneur. Déterminé à jouer les premiers rôles, Rennes devrait réussir à s’imposer lors de ce derby face à une formation lorientaise pas au mieux, notamment sur le plan défensif. Auteur de 2 buts depuis le début de saison, mais aussi buteur avec les Espoirs pendant la trêve, Kalimuendo pourrait en profiter.

