Pronostic Lorient Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon et Lorient, duel de malades

L’Olympique lyonnais traverse une crise inattendue et profonde. Au regard de l’effectif qui compose le club, il est presque inconcevable de voir le club rhodanien occuper la dernière place du classement. Mais avec seulement 2 points inscrits, l’OL ne mérite actuellement pas mieux. En plus de résultats sportifs critiques, Lyon souffre également en interne avec des querelles intestines entre joueurs mais aussi parmi les dirigeants. Dans son stade, l’OL a seulement obtenu un point lors de la réception du Havre (0-0). Toujours aussi fébriles malgré l’arrivée de Grosso, les Lyonnais ont ensuite été logiquement battus à Brest (1-0) et à Reims (2-0). En difficulté sur tous les plans, les partenaires de Lacazette n’ont plus marqué depuis la lourde défaite face au PSG (1-4). Avec des cadres défaillants, des jeunes individualistes, Lyon attend un déclic pour repartir de l’avant. Ce dimanche, la réception d’une équipe de Lorient pas au mieux pourrait être une bonne opportunité de lancer le début d’une nouvelle dynamique.

En face, Lorient sort d’une très bonne saison mais ne connaît pas la même réussite lors de ce nouvel exercice. L’équipe dirigée par Le Bris a remporté un seul match lors de la réception d’une équipe lilloise fatiguée suite à un match européen. Pour le reste, les Merlus ont tenu tête à des grosses écuries comme le PSG, Nice ou Monaco (souvent avec un peu de réussite), mais a montré moins de maîtrise face à des formations à sa portée, en s’inclinant contre Le Havre, Nantes et Montpellier. Avec le resserrement de la L1 à 18 clubs, la formation bretonne doit rapidement réagir lui qui est pour l’instant barragiste avec un point de retard sur Lens, premier non-relégable. Cette opposition entre équipes en plein doute pourrait voir les 2 formations se quitter sur un match nul qui n’arrangerait personne.

