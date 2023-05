Pronostic Lorient Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens continue de rêver à la C1 sur la pelouse de Lorient

9e de Ligue 1, Lorient ne joue plus rien dans cette dernière ligne droite. Cependant, la formation bretonne joue le jeu, comme le montrent ses derniers résultats. En effet, les Merlus restent sur 3 prestations intéressantes avec des succès obtenus sur le Paris Saint-Germain (1-3) au Parc des Princes, puis dans le derby contre Brest (2-1), tandis que le week-end dernier, les Lorientais se sont contentés d’un nul à la Mosson face à Montpellier (1-1). Lors de cette dernière rencontre, les protégés de Le Bris ont été tout proches d’accrocher une nouvelle victoire, mais ont été rejoints au score au bout du temps additionnel. Malgré des départs importants lors de la trêve hivernale (Moffi, Ouattara), Lorient a su garder une certaine dynamique dans cette seconde partie de saison. L’ancien Lyonnais Faivre, recruté lors du dernier mercato, s’est bien intégré.

Le Racing Club de Lens finit très fort et veut remporter ses 3 derniers matchs pour s’assurer la 2e place du championnat qui permet de décrocher un ticket direct pour la Ligue des champions. Grâce à sa victoire sur Reims (2-1) mais aussi au match nul de Monaco (0-0), le club nordiste est assuré depuis le week-end dernier de terminer sur le podium et disputera au pire les barrages de la C1. Ce résultat est une juste récompense pour un groupe qui a enchanté les supporters tout au long de la saison. Depuis son retour en Ligue 1, le club lensois avait toujours flirté avec l’Europe et est finalement parvenu à obtenir ce fameux ticket. Le grand artisan de cette qualification est Franck Haise qui a bâti un très bon collectif. Sur une excellente dynamique, Lens a remporté ses 4 derniers matchs de championnat. Le week-end dernier, les Lensois avaient pourtant connu une double sanction en début de match face à Reims, avec l’expulsion du défenseur central autrichien Danso et le penalty transformé des Rémois. Au pied du mur, les Sang et Or ont fait preuve de leur traditionnel superbe état d’esprit pour revenir et s’imposer dans ce match. Comme face à Marseille quelques jours plus tôt, la délivrance est venue de Seko Fofana, auteur d’un superbe but. Le capitaine nordiste finit en trombe et sera de nouveau l’un des éléments à suivre au Moustoir, avec le meilleur buteur Openda auteur de 19 réalisations pour sa 1re saison en Ligue 1. Déterminé à finir 2e, Lens devrait prendre le meilleur sur Lorient.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Lens privé de son kop contre Reims