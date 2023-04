Pronostic Liverpool Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal en leader à Anfield face à Liverpool

Éblouissant l’an passé, Liverpool vit des heures compliquées. Les Reds semblent mal partis pour accrocher une place en Ligue des champions et devraient vivre un mercato estival très animé avec le départ de plusieurs joueurs. Éliminé de toutes les coupes et seulement en milieu de tableau en Premier League, Liverpool mise tout sur le championnat et espère pouvoir se replacer dans les places européennes. Battu avant la trêve internationale à Bournemouth (0-1) puis à Bernabeu face au Real (0-1), le club de la Mersey a subi une déculottée contre Manchester City (4-1) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les Reds avaient pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Salah, mais ont ensuite complétement craqué avec une défense aux abois. Robertson, Van Dijk ou Trent Alexander Arnold, prépondérants ces dernières saisons, sont bien loin de leur meilleur niveau. Dans ce naufrage, seul le Français Ibrahima Konaté tire son épingle du jeu. D’ailleurs, Jurgen Klopp a seulement maintenu l’international tricolore lors du déplacement à Chelsea (0-0) en milieu de semaine. En général, il est toujours intéressant de prendre un point à Stamford Bridge. Cependant, les Reds ont largement été dominés par une équipe londonienne qui est également bien loin de son meilleur niveau. Capable du meilleur comme du pire, Liverpool s’attend à souffrir face à une formation d’Arsenal en pleine bourre.

Arsenal entre évidemment dans un moment clé de sa saison. Éliminés eux aussi de toutes les coupes, les Gunners peuvent totalement se tourner vers la quête du titre en Premier League. Impressionnante depuis le début du championnat, la formation londonienne compte à l’orée de cette journée 8 points d’avance sur une formation de Manchester City qui a un match en retard. Arsenal fait face à une dernière ligne droite particulièrement compliquée avec des rencontres à venir face à Chelsea, Manchester City, Brighton, Newcastle et donc Liverpool. Certaines de ses formations ne sont pas au meilleur de leur forme, à l’image des Blues et des Reds, mais elles sont tout de même capables de poser des problèmes aux hommes d’Arteta, d’autant plus que City semble finir en boulet de canon. Actuellement, tout sourit aux Gunners qui ont été malmenés par Leeds à l’Emirates pendant 30 minutes le week-end dernier, mais qui ont finalement décroché une victoire aisée (4-1). Ce dimanche, Arsenal va vouloir frapper un grand coup à Anfield face à Liverpool. Avec un jeu collectif parfaitement huilé et Saka en forme (3 buts sur ses 4 derniers matchs avec Arsenal et l’Angleterre), la bande d’Arteta peut faire très mal à des Reds friables défensivement. En pleine confiance, Arsenal devrait accrocher au moins le nul face à Liverpool dans une rencontre qui devrait nous offrir du spectacle.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

