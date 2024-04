Pronostic Lille OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille replonge l’OM dans la crise

La 28e journée de Ligue 1 débute vendredi par un duel entre européens puisque Lille reçoit l’Olympique de Marseille. Ces deux formations seront engagées en quart de finale de la Conference League et de l’Europa League en milieu de semaine prochaine. Le club nordiste aura fort à faire face au grand favori, Aston Villa, tandis que les Marseillais affrontent le Benfica. Avant cela, le LOSC veut consolider sa place dans le Top 4 de Ligue 1 puisqu’il possède 3 points d’avance sur Nice, 4 sur Lens et 7 sur Marseille. De plus, les hommes de Fonseca sont toujours dans le coup pour le podium avec 3 unités de retard sur Monaco et 4 sur Brest. Le week-end dernier, les Lillois ont signé un joli coup en s’imposant à domicile dans le derby face à Lens sur un doublé de Zhegrova (2-1). Cette victoire est venue mettre fin à la série de 2 nuls consécutifs concédés contre Rennes et Brest. Très performant dans son stade, Lille ne s’est incliné qu’une seule fois cette saison face à Reims, quelques jours après une rencontre européenne importante. Si Zhegrova a brillé face à Lens, Jonathan David (15 buts en L1) avait été très efficace dans ce début d’année 2024.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Marseille connait un exercice des plus délicats. Arrivé pour succéder à Gattuso, Jean-Louis Gasset est le 3e entraineur olympien de la saison. L’ancien coach de St Etienne avait su relancer Marseille, mais a vu cette belle dynamique s’arrêter. En effet, les Phocéens viennent de s’incliner lors des 2 dernières journées de championnat sur le même score de 2-0 face à Rennes et contre le PSG. Dans le classico, les partenaires de Veretout ont disputé une bonne rencontre mais n’ont pas su profiter de leur supériorité numérique pour craquer en seconde période. Cette nouvelle défaite laisse planer de nombreux doutes sur l’aptitude des Marseillais à rivaliser avec les meilleures équipes françaises. Ce vendredi, les Olympiens pourront répondre sur le terrain face à une formation lilloise qui propose certainement l’un des jeux les plus intéressants de Ligue 1. Il n’est pas étonnant de voir le nom de Fonseca dans la short-list de l’OM pour l’année prochaine, tant le Portugais a su rapidement imposer sa patte sur le jeu de son équipe. Dans cette période décisive, Marseille fait face à des absences et des incertitudes en défense. En pleine confiance et très solide à domicile, Lille devrait remporter ce choc d’européens et consolider sa place dans le Top 4.

► Le pari « Victoire Lille » est coté à 2,14 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 214€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « David buteur » est coté à 2,57 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 257€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Lille – Marseille avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lille OM encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Le PSG, l’OM et Lille ne joueront pas en Ligue 1 entre leurs deux matchs de Coupe d’Europe