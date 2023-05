Pronostic Lille OM : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 (100€ de bonus offerts PEU IMPORTE le résultat) !

100€ de bonus FORCEMENT en misant sur Lille – Marseille

ParionsSport vous offre forcément 100€ de bonus sur votre 1er pari (DERNIERS JOURS du bonus disponible jusqu’à lundi seulement).

Concrètement, que votre 1er pari soit gagnant ou perdant vous obtenez le montant parié !

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre pari :

– Si votre 1er pari de 100€ est perdant, vous récupérez 100€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 100€ est gagnant, vous récupérez aussi 100€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 50€ est perdant, vous êtes remboursé de 50€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 50€ est gagnant, vous récupérez aussi 50€ en paris gratuits !

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

Nos pronostics Lille OM :

► Le pari « Victoire OM ou Match nul » est coté à 1,47 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100 de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (durée limitée) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 247€ (147€ du bonus + 100€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

► Le pari « David ou Alexis Sanchez buteur » est coté à 1,60 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100€ de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (durée limitée) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 260€ (160€ du bonus + 100€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avec 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

► Le pari « Match nul ou victoire OM et Les 2 équipes marquent » est coté à 2,20 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100 de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (durée limitée) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 320€ (220€ du bonus + 100€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

Lille costaud à domicile…

Le LOSC est actuellement à la lutte pour décrocher la dernière place de Ligue 1 pour une compétition européenne. Positionné à cette 5e position du championnat, les Dogues possèdent actuellement 1 seul point d’avance sur une équipe rennaise qui se déplace en Corse pour y affronter une formation d’Ajaccio déjà reléguée. Cette saison, la formation nordiste se montre très intéressante à domicile où elle n’a plus perdu depuis la fin du mois d’août et la réception de Nice. Les hommes de Fonseca sont sur une série de 3 victoires consécutives dans leur stade Pierre-Mauroy face à Lorient, Montpellier et Ajaccio. En déplacement, Lille est nettement moins souverain, mais a limité la casse le week-end dernier contre Monaco (0-0). Lors de cette rencontre, les Nordistes ont eu les plus belles opportunités mais n’ont pas su conclure.

…Marseille à l’extérieur

3e, Marseille est lui aussi engagé dans une course européenne, celle à la Ligue des Champions. Les Phocéens se livrent une lutte à distance avec Lens pour décrocher le 2e ticket direct pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Solide depuis de nombreuses semaines (1 seule défaite sur ses 10 derniers matchs), l’OM a en revanche concédé ce revers dans le choc face à Lens (2-1) à Bollaert, qui a permis aux Nordistes de les devancer. Depuis cet échec, la bande à Tudor compte 2 points de retard sur le Racing. Quasiment assuré de finir sur le podium avec ses 8 points d’avance sur Monaco, Marseille voudrait réaliser le même coup que l’an passé où il avait accroché la 2e place lors de la dernière journée. La semaine passée, le club olympien a profité de la réception de la lanterne rouge angevine pour relancer la machine (3-1). Titulaire lors de cette rencontre, Dimitri Payet s’est signalé en inscrivant un but. De son côté, Alexis Sanchez a porté son total à 14 réalisations.

Pas de nouveaux absents pour ce Lille – OM ?

Deux absents de chaque côté a priori sur ce Lille – OM. Alors que le LOSC devrait être toujours privé des importants Djalo et Zhegrova, les Phocéens devront encore faire sans les internationaux marocains Harit et Ounahi. En revanche, le défenseur central titulaire Gigot devrait faire son retour, lui qui avait marqué à l’aller.

Les compositions probables pour Lille – OM :

Lille : Chevalier – Diakité, Fonte, Alexsandro, Ismaily – Angel Gomes, André – Whea, Cabella, Bamba – David.

Marseille : Lopez – Mbemba, Gigot, Kolasinac – Kaboré, Rongier, Veretout, Clauss – Malinovskyi, Ünder – Sanchez.

L’OM s’en sort à Lille

L’affiche de la 36e journée de Ligue 1 nous emmène dans le Nord de la France avec ce choc entre Lille et l’Olympique de Marseille. Très fort à domicile, Lille compte sur le réveil de Jonathan David. Le Canadien aux 21 réalisations en L1 cette saison reste sur 3 journées sans le moindre but. Si Lille est très performant à domicile, l’OM fait partie des meilleures formations en déplacement puisque seul le PSG présente un meilleur bilan. Invaincu depuis 10 matchs et vainqueur de 4 de ses 5 dernières rencontres face à des Lillois qui vendront sans doute chèrement leur peau.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lille OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Rabillard sauve l'OM