Pronostic Lille Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille prend sa revanche sur Lyon

Sixième de Ligue 1, Lille est toujours dans la course pour les places européennes puisqu’elle ne compte qu’un point de retard sur une formation rennaise loin d’être flamboyante depuis la reprise. Le LOSC est l’une des bonnes satisfactions de la saison en Ligue 1. Champion il y a 2 saisons, le club nordiste était passé au travers lors de l’exercice précédent. Le choix d’avoir misé sur Fonseca à l’intersaison semble payant. Dernièrement, le LOSC avait poussé le Paris Saint-Germain dans ses retranchements en concédant un but lors des arrêts de jeu sur un coup de génie de Messi (défaite 4-3). Repartie de l’avant, Lille s’est ensuite imposée à domicile contre Brest (2-1). Le week-end dernier, les Lillois ont souffert en première période dans le derby du Nord face à Lens en rentrant avec un handicap d’un but à la pause. Bien plus entreprenants après le repos, les partenaires de Fonte ont logiquement égalisé par l’intermédiaire de l’inévitable Jonathan David (score final 1-1). Le Canadien a inscrit à cette occasion son 16e but, ce qui en fait le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière l’incontournable Kylian Mbappé. Ce vendredi, Lille veut mettre la pression sur Rennes en prenant sa revanche sur Lyon qui a déjà dominé deux fois le LOSC cette saison (1-0 en Ligue 1 et aux tirs au but en Coupe de France).

De son côté, la saison de l’Olympique lyonnais est très difficile à analyser. Arrivé pour relancer le club, Laurent Blanc fait face aux mêmes difficultés que ses prédécesseurs : l’irrégularité de ses joueurs. Après la défaite concédée à Auxerre, l’OL avait su s’imposer chez la lanterne rouge Angers (1-3) et à domicile face à Grenoble en Coupe de France (2-1). Le week-end dernier, les Rhodaniens ont de nouveau déçu en étant tenu en échec à domicile par le FC Lorient (0-0). À la suite à cette contre-performance, l’OL se trouve en 10e position du classement avec 7 points de retard sur Rennes et 6 sur son adversaire du soir, Lille. Dans cette dernière ligne droite de la saison, le club lyonnais pourrait miser davantage sur la Coupe de France où il affrontera le champion en titre, le FC Nantes, en demi-finales. Déterminée à se replacer dans la course aux places européennes, Lille devrait profiter de sa bonne forme à domicile pour prendre le dessus sur une équipe lyonnaise loin d’être emballante.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

