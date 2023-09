Pronostic Lille Ljubljana : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Lille l’emporte haut la main contre Ljubljana ?

Après sa 5e place en Ligue 1 la saison dernière, Lille a dû battre Rijeka lors d’un tour de qualifications pour atteindre la phase de poules de C4. Après une victoire aux prolongations au match retour chez les Croates (3-2 en cumulé), les coéquipiers de Jonathan David se sont fait peur mais l’essentiel est là. Le début de saison en championnat reste très bon à la maison avec deux victoires contre Nantes (2-0) et Montpellier (1-0), mais c’est plus compliqué à l’extérieur avec un nul à Nice (1-1) et à Rennes (2-2) et surtout une lourde défaite à Lorient (4-1). Lille devra aujourd’hui se passer d’Ounas, Bentaleb et Djalo (blessés), mais pour le reste, tout le monde devrait être présent. Le buteur David (3 buts cette saison), le solide gardien Chevalier, et les jeunes pépites Yoro et Haraldsson feront partie des éléments qui pourront se montrer. Lille reste sur 11 succès de suite à domicile, et reste invaincu depuis plus d’un an à Pierre Mauroy. Le LOSC devrait s’imposer, notamment au vu de la différence entre les deux effectifs, malgré un léger risque de turnover de la part du coach Lillois.

De l’autre côté, les Slovènes ont remporté leur championnat la saison dernière, avec à la clé une place en barrages de Ligue des Champions. Après une bonne préparation (5v, 1d), Ljubljana a sorti Valmiera au premier tour de qualifications (4-2 en cumulé), et Ludogorets au second, contre qui ils n’étaient pas du tout favoris (3-2 en cumulé). Le Galatasaray (défaite 0-4 en cumulé) et Qarabag (défaite 1-3 en cumulé) leur ont ensuite barré la route, respectivement en C1 et C3, les faisant donc atterrir en C4. En championnat le bilan est mitigé avec 5 victoires et 2 défaites en 7 matchs. C’est sur les effectifs que la différence est flagrante, malgré la présence de joueurs locaux dont le gardien international Vidovsek ou le capitaine Elsnik, ou encore de plusieurs Portugais dont les gros clubs de la Liga Portugal n’ont pas ou plus voulu : Rui Pedro, Sualehe, Silva, ou encore Costa Pinto, qui se régalent face aux clubsslovènes. A noter que Ljubljana a inscrit 20 buts pour 13 encaissés en 7 matchs de championnat (4,7 buts par match en moyenne). La défaite paraît inévitable pour eux, probablement avec une pluie de buts.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

