Pronostic Lille Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille enchaîne face à Brest

Cinquième de Ligue 1 l’an passé, Lille veut enchaîner. Les joueurs de Fonseca sont très chargés puisqu’ils disputent à la fois la Ligue 1 et la Conference League. Dans cette entame de championnat, le LOSC affiche des résultats irréguliers avec 3 succès, 3 nuls et 2 revers. Avant la coupure internationale, le club nordiste est allé s’imposer contre le Havre (0-2) avant de signer un nul dans le derby face à Lens (1-1). En Conference League, Lille a remporté son premier match face à Ljubljana (2-0) avant d’être accroché aux Iles Féroé face à Klaksvik (0-0). Lors de l’intersaison, le LOSC a su conserver son buteur Jonathan David. Le Canadien a marqué 2 buts en L1 et 2 buts en C4.

De son côté, le stade Brestois est l’une des sensations de ce début de saison. En effet, les hommes d’Eric Roy occupent une très belle 4e place au classement général avec seulement 2 points de retard sur le leader monégasque. Dans une Ligue 1 resserrée avec le passage à 18 clubs, le club breton était plutôt perçu comme un candidat au maintien. Les points pris lors de cette entame de championnat devraient permettre aux Brestois de connaître un exercice tranquille. Depuis le début de cet exercice, Brest s’est montré très régulier dans ses performances, ne concédant qu’une seule défaite au Vélodrome face à l’OM (2-0) dans un match où les partenaires de Lala auraient mérité mieux. Symbole de la bonne forme des Bretons, Pierre Lees-Melou retrouve son niveau de jeu entrevu à Nice chez qui Brest a pris un bon point (0-0). Juste après, Brest a failli chuter à Toulouse mais a sauvé un point dans les derniers instants (1-1). Traditionnellement très fort devant son public, Lille devrait avoir profiter des 10 jours de repos pour être prêt à battre face à une solide formation brestoise moins rayonnante lors des dernières journées.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

