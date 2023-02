Pronostic Lille Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille se relève de suite face à Brest

Lille nous a certainement offert l’une des plus belles rencontres de Ligue 1 le week-end dernier lors de son déplacement au Parc des Princes. Malgré la défaite face au PSG (3-2), les Lillois ont réalisé une très bonne prestation et ont poussé le club de la capitale dans ses retranchements. La bande de Fonseca devrait même avoir des regrets, car elle a eu de belles opportunités de creuser l’écart. Cette défaite a également eu pour conséquence de faire passer le LOSC en 6e position avec 2 points de retard sur Rennes. Le LOSC se montre très performant dans son stade et compte se relancer lors de la réception de Brest. Invaincu à Pierre-Mauroy depuis fin août, Lille peut s’appuyer sur un Jonathan David en grande forme. En effet, le buteur canadien empile les buts avec 15 réalisations au compteur, ce qui en fait le meilleur buteur de Ligue 1 avec Mbappé et Balogun.

En face, Brest s’est repris depuis l’arrivée d’Eric Roy. En effet, les Bretons sont parvenus à sortir de la zone de relégation, mais sont toujours sous la menace des relégables. 16e, Brest possède un seul point d’avance sur Troyes, première formation relégable. Battu à Montpellier face à son ancien coach Michel Der Zakarian (3-0), le club brestois n’a pas su réagir lors de la réception de Monaco (1-2) en concédant un nouveau revers. Pour tenter de se maintenir, le Stade a attiré plusieurs joueurs comme Lala, Ellis ou l’Anglais Dembele. Depuis le début de saison, Brest ne s’est imposé qu’à deux reprises en déplacement, face à Angers et sur Clermont, des formations de seconde partie de tableau. Vainqueur de 4 de ses 5 derniers matchs à domicile, Lille devrait de suite relever la tête après sa défaite cruelle au Parc des Princes.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

