Pronostic Lille Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Conference League

Lille, l’espoir avant Aston Villa

Alors qu’il semblait arpenter des mois de mai et d’avril glissants, rencontrant notamment 5 formations du top 8 de Ligue 1, le club nordiste s’en est sorti avec brio, avec un bilan de 3 victoires et 2 matchs nuls. Dernièrement, les Dogues ont parfaitement maîtrisé leur sujet lensois dans le derby (2-1), avant d’écarter (définitivement ?) l’OM de la course à l’Europe (3-1). Dans le même temps, le LOSC a validé sa qualification pour le premier quart de finale européen de son Histoire, aux dépens du Sturm Graz (4-1 sur la double confrontation). Si le tirage ne les avait pas gâté, tirant une des têtes d’affiche de cette année en C4, les Lillois n’ont pas baissé la tête, et ont livré une prestation plus que convaincante sur le terrain de Villa. Malgré la défaite (2-1), les hommes de Fonseca auraient pu aller chercher mieux dans une rencontre qu’ils ont partiellement dominé, allant d’ailleurs chercher le but de l’espoir dans les dernières minutes. Pour rappel, le groupe lillois a vu son match de la J29 reporté pour laisser souffler les joueurs ce week-end.

Pour leur part, les Anglais ont vécu un glorieux week-end. Pour la deuxième fois de la saison, les coéquipiers du clinique Watkins ont joué le coup parfait sur la pelouse d’Arsenal (0-2), privant les Gunners de continuer leur course en tête, et solidifiant leur 4e place au profit de Tottenham. La bande à Emery pourrait ainsi retrouver la Champions l’année prochaine, après de plus de 40 ans de disette. En parallèle, le club de Birmingham garde bien en tête son parcours en Conference League, compétition dont il est le favori le plus probable. Après avoir fini premier de son groupe, et terrassé l’Ajax en huitièmes de finale, ce sera probablement un challenge plus difficile encore sur la pelouse d’une formation lilloise qui n’a perdu qu’une seule fois cette saison à Pierre-Mauroy (1er du tableau domicile en L1). Les Lillois devraient encore préserver cette presqu’invincibilité, emmenant possiblement les Villans dans une prolongation à couper le souffle.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

