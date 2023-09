Pronostic Lens Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens, l’Europe comme tremplin face à Toulouse

Etonnant 2e de Ligue 1 l’an passé, le Racing Club de Lens a perdu des éléments importants comme Fofana ou Openda quitter le club. Contraint de recruter pour être compétitif sur 2 tableaux, Ligue 1 et Ligue des Champions, le RCL a attiré de nombreux joueurs comme les Wahi, Mendy, Diouf ou Guivalogui. Tous ces changements peuvent expliquer l’entame laborieuse des hommes de Franck Haise. En effet, lors des 5 premières journées de L1, la formation Sang et Or n’a récolté qu’un seul point lors de la réception de Rennes. Battu à Brest, Paris ou Monaco, le RCL a connu une nouvelle désillusion la semaine passée en s’inclinant à Bollaert contre le promu messin (0-1). Le manque de réussite des Lensois a été pour beaucoup dans ce revers. C’est donc avec un gros manque de confiance que Lens débutait sa campagne de la Ligue des Champions. Face au dernier vainqueur de l’Europa League, le FC Séville, le club nordiste a souffert pendant les 10 premières minutes. Grâce à un excellent Samba, les Sang et Or sont restés dans le match. L’égalisation de Fulgini sur coup franc a ensuite redonné un coup de boost à Lens, qui aurait même pu s’imposer en Andalousie. Ce match nul aux allures de victoire pourrait être le déclic tant attendu par Franck Haise.

En face, Toulouse est une autre équipe française qui a disputé la Coupe d’Europe. Vainqueur de la Coupe de France, le TFC est engagé en Europa League où il est tombé dans un groupe assez compliqué avec Liverpool, l’Union Saint Gilloise et LASK. Pour sa première sortie, le club haut-garonnais s’est déplacé jeudi en Belgique où il a obtenu un bon nul face à l’Union Saint-Gilloise (1-1). Ce résultat est venu mettre du baume au cœur aux Toulousains qui connaissent une entame de championnat pas spécialement réjouissante. En effet, depuis une victoire à Nantes lors de la 1ère journée, Toulouse reste sur 4 matchs sans la moindre victoire avec un revers et 3 nuls. En plus d’avoir repris un peu confiance en Belgique, le club toulousain a vu son buteur Dallinga ouvrir son compteur buts. En revanche, Aboukhlal (meilleur buteur en L1) s’est blessé jeudi en C3 et sera forfait plusieurs semaines. Côté lensois, c’est Wahi qui se dirige vers un forfait, et qui devrait donc laisser la place à une attaque Sotoca-Fulgini. Sur la lancée de sa prestation à Séville, Lens devrait prendre le dessus sur une équipe toulousaine qui aura eu une journée de moins de récupération.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

