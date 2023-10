Pronostic Lens Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens repart à l’attaque face à Nantes

Le Racing Club de Lens doit appréhender son nouveau statut, mais également absorber l’intensité physique des rencontres de Ligue des champions. Les saisons dernières, le club nordiste devait simplement se focaliser sur la Ligue 1, alors qu’actuellement, il enchaîne les rencontres. La Ligue des champions est réputée pour son intensité et consommer beaucoup d’énergie. Après un difficile début de saison, les Lensois ont stoppé l’hémorragie, puisqu’ils sont invaincus lors des 7 derniers matchs toutes compétitions confondues. Cependant, le Racing accumule les matchs nuls en L1 (3) qui ne lui permettent pas de progresser au classement. Après avoir été tenu en échec par Lille dans le derby (1-1), Lens a de nouveau partagé les points au Havre vendredi dernier (0-0). À la suite de ce résultat, la bande de Franck Haise plafonne au bord de la zone de relégation avec un seul point d’avance sur Metz. Sur la scène européenne, Lens est toujours invaincu avec un succès contre Arsenal (2-1) et des nuls contre le FC Séville (1-1) et le PSV Eindhoven (1-1). En milieu de semaine, les Sang et Or ont raté l’opportunité de se détacher en étant tenus en échec à domicile par la formation batave. Ce match aura redonné de la confiance à Wahi, de nouveau buteur, et de retour en L1 ce samedi après avoir raté Le Havre sur une suspension.

En face, le FC Nantes s’est rapidement retrouvé sous pression après une entame délicate. Pas épargnés par un calendrier compliqué, les Canaris ont progressivement pris leur envol pour occuper actuellement la 7e place du classement avec 6 points d’avance sur le 1er relégable. Nantes veut s’éviter de revivre une saison galère à devoir lutter pour son maintien jusqu’à l’ultime journée. Sur une excellente dynamique, le FCNA ne s’est incliné qu’une seule fois lors des 7 dernières journées face à Rennes. À noter que le club de Loire-Atlantique est particulièrement en forme avec 4 victoires lors des 5 dernières rencontres. Le week-end dernier, les Nantais ont confirmé en prenant le dessus sur Montpellier (2-0) grâce à Mollet et Bamba. Pour ce déplacement dans le Nord, Aristouy va récupérer une pièce maîtresse, son attaquant Mostafa Mohamed. Suspendu lors des 2 derniers matchs, l’Égyptien est très performant dans cette entame de championnat avec 5 buts inscrits. À Bollaert, Lens aura fort à faire face à une formation nantaise en pleine confiance, mais devrait parvenir à renouer avec le succès.

