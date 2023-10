Pronostic Lens Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens « chicote » Lille

La 8e journée de Ligue 1 nous offre le traditionnel derby du Nord entre Lens et Lille. Vice-champion de France, le Racing a perdu des éléments clés de cette réussite, puisque Fofana et Openda sont partis sous de nouvelles couleurs. Contraint de se renforcer, Lens a certainement mis un peu de temps à s’adapter. Mal parti dans cette saison, Lens s’est rapidement retrouvé dans la zone de relégation. Le déclic est certainement intervenu lors de la 1ère journée de Ligue des Champions, où le club nordiste a été capable de prendre un point à Séville. Ce match semble avoir été déterminant dans le retour en forme des Sang et Or qui viennent de s’imposer consécutivement 3 fois dont 2 face à Toulouse et Strasbourg en Ligue 1. En début de semaine, les Lensois avaient un match de gala avec quelques airs de nostalgie face à Arsenal. Face à l’une des meilleures formations européennes, le Racing a confirmé son retour en 1er plan en réussissant un exploit de battre les Gunners (2-1). Ce dimanche, les Lensois veulent poursuivre sur leur dynamique dans le derby face à Lille et pourront compter sur un Wahi qui a trouvé ses marques (2 buts sur les 2 derniers matchs).

En face, Lille a également brillé l’an passé en accrochant un ticket européen pour la 1ère année de Fonseca sur le banc du LOSC. Engagé lui en C4, le LOSC avait l’opportunité de confirmer sa victoire de la J1, en déplacement aux Féroé, face à la plus modeste équipe du groupe sur le papier, Klakvik. Avec une équipe largement remaniée en prévision du derby, Lille s’est contenté d’un nul (0-0). En Ligue 1, le LOSC a récemment été surpris par Reims (1-2) mais s’est repris le week-end dernier en dominant le Havre (0-2). Souvent en difficulté après la Coupe d’Europe, Lille espère que la rotation effectuée jeudi dernier permettra à ses joueurs d’être compétitif dans le derby. Mais les Lillois ont tout de même de gros problèmes en déplacement cette année (1 seule victoire en 6 matchs hors de ses bases). De retour en forme et devant son public, Lens devrait se défaire des Lillois.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

