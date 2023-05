Pronostic Lens Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens fête la Ligue des Champions contre Ajaccio

Auteur d’une superbe dernière ligne droite, Lens est sur le point d’assurer sa place en Ligue des Champions. En effet, les Lensois sont allés s’imposer à Lorient (1-3) et ont pu compter sur l’aide des voisins lillois qui ont battu l’Olympique de Marseille (2-1) dans le même temps. Suite à ces résultats, les Nordistes ont pris 5 points d’avance sur le club phocéen. En s’imposant ce samedi, les Sang et Or seraient assurés de participer à la prochaine campagne de Ligue des Champions. Ce résultat est mérité tant les hommes de Franck Haise ont été réguliers au cours de la saison. Lors des 10 dernières journées, Lens a signé une superbe série avec 9 victoires et une défaite au Parc des Princes. Contre le PSG, la formation nordiste était très bien rentrée dans son match avant de subir suite à l’expulsion du milieu Abdul Samed. Devant un Bollaert bouillant, Lens devrait faire le nécessaire pour valider son ticket pour la LDC. Pour atteindre cet objectif, Franck Haise compte sur ses hommes en forme en savoir le buteur belge Openda et le capitaine Seko Fofana.

Ajaccio faisait face à une mission compliquée, se maintenir avec le plus petit budget du championnat dans une saison à 4 relégations. La formation corse s’était montrée intéressante en première partie de saison mais n’a pas su rivaliser lorsque le niveau et l’intensité ont augmenté. Depuis sa lourde défaite au Parc des Princes (5-0), l’ACA est officiellement relégué en Ligue 2. Cette sentence semble avoir mis un coup sur la tête des Corses qui ont subi le dimanche d’après leur plus grosse déculottée de la saison à domicile face à Rennes (0-5). En grande difficulté, Ajaccio n’a pas marqué le moindre but lors des 5 dernières journées et reste sur 11 rencontres sans la moindre victoire. Devant son incroyable public de Bollaert, Lens qui est la meilleure équipe à domicile de L1 devrait décrocher sa place dans la prochaine Ligue des Champions en s’imposant face à une équipe corse résignée.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

