Pronostic Leeds Nottingham Forest : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leeds à la relance face à Nottingham Forest

Sauvé lors de la dernière journée l’an passé, Leeds va sans doute devoir de nouveau se battre jusqu’au bout pour accrocher son maintien. Avant le match Everton-Tottenham de lundi, les partenaires d’Ilan Meslier se trouvent en 17e position, mais n’accusent que 3 points de retard sur le 12e, Crystal Palace. Pour pouvoir s’éloigner de la zone rouge, les Peacocks ont besoin d’une bonne série de résultats. Arrivé en remplacement de Jesse Marsch, Javi Garcia connaît une entame délicate malgré quelques résultats intéressants avec des victoires face à deux adversaires directs, Southampton (1-0) et sur la pelouse du Molineux Stadium de Wolverhampton (2-4). En revanche, les Peacocks ont perdu logiquement en déplacement à Chelsea (1-0) et le week-end dernier face à Arsenal (4-1). Face aux Gunners, Leeds est plutôt bien rentré dans son match, mais n’a pas su saisir ses opportunités, ce dont ont profité les hommes d’Arteta. Toujours en course pour se maintenir, Gracia compte évidemment sur Harrison, Kristensen, Aaronson, McKennie, Bamford ou Rodrigo, mais aussi sur le soutien d’Elland Road qui pourrait faire la différence dans ce type de rencontre.

En face, Nottingham avait connu une entame de championnat catastrophique. Les dirigeants de Forest ont pourtant maintenu leur confiance à coach Cooper. Progressivement, les Reds ont sorti la tête de l’eau pour se retrouver hors de la zone de relégation. À la veille d’affronter un adversaire direct, Leeds, Nottingham pointe en 15e position avec 1 unité de plus que son adversaire du jour. Lors de la dernière journée, les partenaires de Keylor Navas ont longtemps pensé réussir une superbe opération face à Wolverhampton. En tête au tableau d’affichage grâce à l’excellent Johnson, Forest s’est fait rejoindre en fin de partie par les Wolves (1-1). Ces 2 points perdus mettent le club de Nottingham sous pression avant ce déplacement délicat à Elland. Auteur de 2 bons derniers matchs devant son bouillant public (victoire face à Southampton et nul face au bien classé Brighton), Leeds pourrait trouver la faille face à Nottingham qui reste sur 4 défaites en déplacement.

