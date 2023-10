Pronostic Le Havre Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens sur sa dynamique au Havre

Le Havre a retrouvé l’élite cet été suite à une très belle saison en Ligue 2, terminée en tant que champion. Pour son retour dans l’élite, la formation havraise s’est montrée intéressante en ne concédant qu’une seule défaite lors des 6 premières journées face à Brest (1-2). Sur ce passage, les Havrais ont notamment battu Lorient (3-0) et Clermont (2-1) à domicile. Cette belle dynamique s’est enrayée puisque le Havre reste sur deux défaites consécutives face à Lille dans son stade Océane (0-2) et contre Marseille au Vélodrome (3-0). Avec 9 points, le HAC possède deux unités d’avance sur le 1er relégable et 1 seul sur son adversaire du soir, le Racing Club de Lens. Pour tenter de renverser les Sang et Or, les Havrais comptent sur les Alioui, Bayo ou sur son international russe Kuzyaev. Exclu au Vélodrome, Ndiaye manquera donc la réception des Lensois.

En face, Lens sort d’une saison incroyable finie en 2e position du classement mais a eu du mal à redémarrer. En effet, les protégés de Franck Haise avaient seulement signé 1 nul pour 4 revers lors des 5 premières journées. Le Racing a profité de la Ligue des Champions pour reprendre confiance. En obtenant le nul à Séville (1-1), le RCL a réalisé qu’il avait toujours des capacités, et s’est repris en Ligue 1 en signant deux succès face à Toulouse et Strasbourg pour un nul à domicile dans le derby contre Lille (1-1) juste avant la trêve. En plus de ces excellents résultats, le RCL a signé un exploit en dominant Arsenal lors de la 2e journée de C1 (2-1). Arrivé cet été avec le statut de plus gros transfert, Wahi commence à trouver son rythme au sein de son nouveau club mais est suspendu. On devrait donc retrouver devant notamment Saïd et Sotoca, souvent intéressants quand ils jouent. De retour en forme, Lens pourrait profiter d’une baisse de régime normande pour s’éloigner de la zone rouge.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

