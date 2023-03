Pronostic Lazio Rome AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Lazio – AS Roma : Match nul dans le derby romain

La 27e journée de Serie A nous offre le traditionnel derby de Rome. Ces deux formations ont connu des fortunes diverses sur la scène européenne en milieu de semaine. En effet, les Laziale ont été logiquement sortis par une équipe de l’AZ Alkmaar bien plus entreprenante et qui s’est imposée lors des 2 manches sur le même score de 2-1. Désormais, la formation romaine peut se focaliser sur la Serie A où elle tente de consolider sa place sur le podium. La bande à Maurizio Sarri occupe actuellement la 3e place avec 1 point de retard sur l’Inter et seulement 2 d’avance sur le 5e qui n’est autre que la Roma. Après avoir signé 3 bons résultats avec des succès sur la Salernitana (0-2), la Sampdoria (1-0) et surtout sur la pelouse du Napoli (0-1), la Lazio a calé la semaine passée sur le terrain de Bologne (0-0). Pour affronter les Giallorossi, Sarri sera privé de son meilleur attaquant Ciro Immobile, blessé. L’attaque romaine va devoir s’appuyer sur Felipe Anderson, Pedro et le prometteur Zaccagni.

La Roma s’est quant à elle qualifiée pour les quarts de finale de l’Europa League après son nul obtenu chez la Real Sociedad (0-0). Victorieuse de la Conference League l’an passé, la Louve poursuit son rêve de doublé. En Serie A, la bande à José Mourinho se trouve donc en 5e position à seulement 1 point du Milan AC et 2 de la Lazio. Lors des dernières semaines, la Roma a connu quelques contre-performances surprenantes en championnat avec une défaite contre la Cremonese (2-1), qui n’avait pas remporté la moindre rencontre en championnat depuis le début de saison, et la semaine dernière face à Sassuolo (3-4). L’expulsion en fin de première période de Kumbulla, assorti d’un penalty, a certainement précipité la défaite des Romains. Entretemps, le club avait tout de même sur relever la tête avec un succès sur la Juventus (1-0). Déterminé à prendre sa revanche par rapport au derby aller perdu, la Roma devrait résister à la Lazio pour accrocher au moins un nul.

