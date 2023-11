Pronostic Lazio AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio s’impose dans le derby face à la Roma

De dimanche soir, la Ville éternelle va se diviser en 2 avec d’un côté, les Tifosi de la Lazio et de l’autre ceux de la Roma. 2e du championnat l’an passé, la Lazio a connu un démarrage poussif en Serie A et se retrouve 10e à l’orée de cette journée. Mais depuis quelques semaines, les hommes de Sarri semblent avoir retrouvé leurs moyens avec 3 victoires lors des 4 dernières journées. A l’extérieur, la formation romaine reste fragile comme on a pu le constater à Bologne (défaite 1-0) ou à Rotterdam en C1 (3-1). En milieu de semaine, les Laziale ont en revanche réussi une très bonne opération en Ligue des Champions en s’imposant face au Feyenoord (1-0) grâce à Immobile. A la suite de cette victoire, la Lazio est remontée à la 2e place de son groupe. Ce dimanche, les hommes de Sarri veulent s’imposer devant leurs supporters face à leur grand rival de la Roma. Les dernières années, la Lazio a souvent été performante dans le derby lorsqu’elle était à domicile.

Depuis l’arrivée du Mou’, la Roma a réussi d’excellents parcours sur la scène européenne avec le titre en Conference League et une finale d’Europa League face à Séville. En championnat, la Louve n’arrive pas à combler l’écart pour se mêler dans la course au Top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions. A l’instar de la Lazio, les Giallorossi ont connu une entame poussive, qui fait qu’ils se retrouvent seulement en 7e position du classement. Le week-end dernier, la Roma semblait partie pour s’incliner à domicile contre Lecce mais a marqué à 2 reprises dans le temps additionnel (2-1). En Europe, la Louve a connu son premier faux-pas en milieu de semaine en s’inclinant sur la pelouse du Slavia Prague (1-0). Lors de cette rencontre, Mourinho avait pourtant aligné une équipe proche du XI titulaire. Cette défaite confirme les problèmes de l’AS Rome en déplacement (3 défaites sur ses 4 derniers matchs à l’extérieur. Vainqueur de ses 4 derniers matchs à l’Olimpico, la Lazio devrait poursuivre sa bonne série à domicile dans le derby en prenant le meilleur sur la Roma.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

