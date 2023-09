Pronostic Las Palmas Celta Vigo : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta Vigo accroche Las Palmas

Après 4 saisons passées en 2e division, Las Palmas a retrouvé l’élite l’été dernier. À l’instar de nombreuses formations habituées à faire le yo-yo entre la Liga 1 et la Liga 2, le club des Canaries connaît un début compliqué. En effet, le bilan est pauvre après 7 journées avec une seule victoire obtenue face à Grenade (2-0), un autre promu. En milieu de semaine, Las Palmas n’a rien pu faire face à un Real Madrid revanchard après son revers dans le derby de Madrid (2-0). Avec 5 points, la formation insulaire occupe la première place de relégable avec le même nombre de points que son adversaire du soir.

Depuis plusieurs saisons, le Celta Vigo se retrouve de plus en plus menacé par la relégation. Cette nouvelle entame de Liga n’a rien de rassurant, puisque le club galicien est aux portes de la zone de relégation. Paradoxalement, le Celta semble être plus à l’aise loin de ses bases que dans son stade. Tenus en échec à domicile jeudi par le promu Alaves (1-1), les partenaires d’Aspas ont pris un point face à la Real Sociedad avant de prendre le meilleur sur Almeria. Le week-end dernier, les Galiciens ont failli réaliser un exploit puisqu’ils ont mené de 2 buts au Camp Nou avant de craquer dans les 10 dernières minutes face aux assauts barcelonais. Ces performances en déplacement laissent penser que le Celta a les ressources pour accrocher au moins le point du nul à Las Palmas. Alors que le taulier Iago Aspas n’a toujours pas ouvert son compteur, Larsen en est à 2 buts.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

