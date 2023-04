Pronostic Juventus Napoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Juventus et Napoli dos à dos

L’affiche de la 31e journée de Serie A met aux prises la Juventus au Napoli. En fin de semaine, la Vieille Dame a appris que la sanction des 15 points de pénalité avait été pour le moment suspendue. Cette décision provisoire change beaucoup de choses puisque le club turinois est désormais 3e de Serie A, alors qu’il était en 7e position avec la sanction. Dans cette dernière ligne droite de la saison, la Juventus est concentré également sur les Coupes, avec l’Europa League d’un côté et la demi-finale de Coppa Italia à venir face à l’Inter. Jeudi dernier, les Turinois ont fait le taf au Portugal pour conserver leur avance de l’aller face au Sporting en obtenant le nul (1-1) grâce à un nouveau but de Rabiot, définitivement l’un des hommes forts du moment à Turin. Depuis sa sanction, la Juve avait réalisé de bons résultats, mais s’est en revanche inclinée lors des 2 dernières journées en déplacement sur le terrain de la Lazio (2-1) et sur celui de Sassuolo (1-0). Comme de nombreuses équipes disputant l’Europa League et la Conference League, la Vieille Dame semble en pâtir lors des week-ends de Serie A.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, le Napoli a connu une désillusion en milieu de semaine en se faisant sortir de la Ligue des Champions par le Milan AC (1-1). Lors de cette rencontre, les deux gardiens ont brillé puisque Meret et Maignan ont tous deux sortis un penalty. Face à des Rossoneri bien en place, les protégés de Spalletti n’ont pas trouvé la solution. De plus, la formation napolitaine a perdu plusieurs joueurs sur blessure puisque les Politano, Mario Rui ou Rrahmani sont tous sortis sur blessure. En revanche, les Partenopei avaient retrouvé leur buteur Osimhen, absent lors des 3 rencontres précédentes. Le Nigérian a manqué de rythme face aux Milanais mais a tout de même trouvé le chemin des filets en fin de rencontre. Bien parti pour remporter le Ccudetto, Naples a connu quelques contre-performances ces dernières semaines avec des défaites contre la Lazio et le Milan, et un nul le week-end dernier face à une formation du Hellas Vérone relégable. Dans cette longue saison, un manque de fraicheur s’est fait ressentir. Entre formations usées par leur aventure européenne, Turinois et Napolitains pourraient se quitter dos à dos avec un match nul à grosse cote.

► Le pari « Match nul » est coté à 3,10 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 310€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Juventus Napoli :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Juventus Naples encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Fabrizio Cosso, restaurant Eataly : « Zola, c’était notre Maradona ! »