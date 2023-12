Pronostic Juventus AS Roma : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Serie A

Pour miser sur nos pronostics Juventus – AS Rome, ParionsSport En Ligne vous offre 100€ sur votre 1er pari (Misez 100€ et recevez 100€ de bonus) PEU IMPORTE son résultat. Un nouveau bonus disponible pour tous les nouveaux inscrits mais également pour les joueurs qui ont pu récupérer les 15€ sans dépôt (il suffit de déposer).

100€ de bonus en misant sur Juve – Roma !

ParionsSport vous offre forcément 100€ de bonus sur votre 1er pari.

Concrètement, cela veut dire que peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant, vous obtenez le montant parié en bonus !

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre pari :

– Si votre 1er pari de 100€ est perdant, vous récupérez 100€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 100€ est gagnant, vous récupérez aussi 100€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 50€ est perdant, vous êtes remboursé de 50€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 50€ est gagnant, vous récupérez aussi 50€ en paris gratuits !

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

Nos pronostics Juventus – AS Rome

► Le pari « Victoire Juventus » est coté à 2,00 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100 de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (durée limitée) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 300€ (200€ du pari + 100€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

► Le pari « Vlahovic buteur » est coté à 3,00 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100 de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (durée limitée) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 300€ (200€ du pari + 100€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

► Le pari « La Juventus gagne sans encaisser » est coté à 2,55 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100€ de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (durée limitée) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 355€ (255€ du pari + 100€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avec 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

La Vieille Dame à la poursuite de l’Inter

Invaincue depuis 12 matchs, la Juve a retrouvé son football après une saison blanche l’an passé. Elle est actuellement 2ème avec 4 points de retard sur l’Inter qui imprime un sacré rythme, et qui force la Vieille Dame a être irréprochable. C’est le cas à domicile puisqu’elle n’a laissé filer que 4 points, dont deux contre l’Inter lors du match nul (1-1) entre le duo de tête. Depuis, elle a notamment battu le Napoli (1-0) et Frosinone juste avant Noël.

Une Roma poussive

La Roma n’obtient pas des résultats catastrophiques mais n’est pas très convaincante depuis le début de la saison. Les hommes de Mourinho sont 6èmes et bien placés pour aller chercher l’Europe en fin de saison, mais accusent déjà un retard de 12 points sur leur adversaire du jour. La défaite sur la pelouse de Bologne (2-0) en est la parfaite illustration, mais les Romains ont su l’oublier et se sont relancés contre une équipe du Napoli réduite à 10 contre 11 (2-0).

Des absences importantes de part et d’autre

D’un côté, la Juve devra se priver de des jeunes Cambiaso et Fagioli, suspendus, mais également de Pogba, pour dopage. Kean et De Sciglio sont à l’infirmerie, que pourraient quitter Chiesa, Alex Sandro et Locatelli, incertains. En face, la liste s’est réduite mais les importants Smalling, Kumbulla et Abraham sont toujours sur le flanc, alors qu’Aouar et Dybala vont bientôt revenir mais sont encore une fois trop justes pour disputer la rencontre.

Les compos probables pour Juventus – Roma :

Juventus : Szczesny – Danilo, Bremer, Gatti – Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic – Vlahovic, Yildiz.

AS Rome : Rui Patricio – Mancini, Llorente, Ndicka – Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Pellegrini – El Shaarawy, Lukaku.

Avantage Juventus contre la Roma

La Juventus a retrouvé sa solidité et montre qu’elle peut rivaliser avec l’Inter pour aller chercher le titre. Contre une Roma assez fébrile, la Vieille Dame devrait s’imposer. 2ème meilleure défense du championnat avec seulement 7 buts encaissés, les Bianconeri pourraient bien réaliser un 5ème clean sheet sur les 7 dernières réceptions. Devant, Vlahovic a déjà planté 6 buts en 15 matchs, dont un en sortie de banc contre Frosinone. Il sera titulaire, frais, et en confiance lors de cette rencontre et fera trembler les filets romains.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Juventus Roma détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

L'histoire du maillot politique des Corinthians