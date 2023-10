Pronostic Guingamp Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp en avant toute face à Quevilly Rouen

L’En Avant Guingamp a une très belle opportunité à saisir ce samedi avec la réception d’une formation de Quevilly Rouen pas au mieux dans cette entame de championnat. En effet, 7e de Ligue 2, le club breton accuse seulement 3 points de retard sur le dernier strapontin qualificatif pour les play-off. Les hommes de Stéphane Dumont manquent de régularité puisqu’ils n’ont toujours pas remporté deux matchs consécutivement. Dernièrement, Guingamp a fait face à des gros morceaux et s’en est plutôt bien sorti. Dans son Roudourou, l’En Avant a signé deux matchs nuls contre Bordeaux (0-0) et Grenoble (2-2), mais s’est imposé entretemps sur la pelouse de Caen (1-2). L’homme fort dans ce début de saison est l’attaquant El Ouazzani, auteur de 4 buts et de 4 passes décisives.

En face, Quevilly Rouen entame sa troisième saison consécutive en Ligue 2. Le club normand a réussi à se sauver lors des 2 exercices précédents, et la saison passée brillamment, mais connaît un départ laborieux lors de cette nouvelle saison. En effet, la bande d’Echouafni végète dans la zone de relégation depuis la 1re journée. QRM a dû en effet attendre la 9e journée pour décrocher sa 1re victoire, lors d’un déplacement à Dunkerque, pas au mieux. Cette victoire reste la seule obtenue par Quevilly Rouen. Lors de la dernière journée, QRM a partagé les points avec Pau (2-2). Ce résultat est décevant, car l’équipe béarnaise a évolué pendant une période en infériorité numérique, qui plus est en déplacement. Ce samedi, Guingamp ne devrait pas rater l’opportunité de replacer dans la course aux play-off en s’imposant face à une équipe en galère.

Pronostic Quevilly Guingamp : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2