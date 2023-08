Pronostic Glasgow Rangers PSV Eindhoven : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des Champions

Le PSV Eindhoven solide face aux Glasgow Rangers

La plus belle affiche de ces barrages de Ligue des Champions oppose les Glasgow Rangers au PSV Eindhoven, ces deux formations ont brillé par le passé dans les compétitions européenne. Il s’agit en plus d’une revanche de la saison passée pendant laquelle les Rangers avaient sorti le PSV sur une bévue de l’excellent ancien portier niçois Benitez pour disputer la phase de groupe. La formation écossaise a connu un terrible moment suite à la liquidation du club en 2012. Petit à petit, les Rangers sont parvenus à retrouver l’élite et ont même mis fin à l’hégémonie du Celtic en 2021 sous la houlette de Steven Gerrard. La saison d’après, le club de Glasgow a même atteint la finale de l’Europe League face à l’Eintracht mais a vu le Celtic reprendre sa domination sur la scène nationale. 2e de Premiership la saison passée derrière le Celtic, les Rangers sont contraints de passer par ces tours préliminaires de C1 où ils ont déjà sorti le Servette Genève (3-2 en cumulé). En championnat, les hommes de Beale ont repris leur marche en avant suite à leur première défaite face à Kilmarnock en surclassant Livingston (4-0). Le week-end dernier, les Rangers ont logiquement dominé Morton en Coupe d’Ecosse. Dans cette formation, on retrouve des éléments comme les recrues Danilo et Dessers, l’excellent Croate Barisic et le décisif capitaine Tavernier.

En face, le PSV n’a rien pu faire face à l’excellente saison du Feyenoord Rotterdam et s’est satisfait de sa 2e position. Entrant comme son adversaire du jour au niveau du 3e tour préliminaire, le club néerlandais n’a pas connu de soucis pour son entrée en lice en écrasant le Sturm Graz (7-2). Cette fois, le PSV affrontera un adversaire plus solide dans une ambiance incroyable. Malgré plusieurs mouvements cet été, dont l’arrivée de Peter Bosz, le club d’Eindhoven a commencé par remporter la SuperCoupe des Pays Bas face au Feyenoord. En confiance suite à ce 1er trophée, le PSV a tranquillement remporté ses 2 premiers matchs de championnat face Utrecht (2-0) et contre le Vitesse Arnhem (1-3). Pour compenser le départ de Xavi Simons, la formation batave a misé sur Noa Lang qui vient épauler les Benitez, de Jong, Sangaré ou Bakayoko. Solide formation qui a remporté tous ses matchs depuis le début de saison, le PSV semble en mesure de résister à la pression d’Ibrox Park pour rentrer d’Ecosse avec un résultat favorable.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

