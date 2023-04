Pronostic Girona Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid fait le job face à Girona

Cette opposition entre Gérone et le Real Madrid met aux prises deux formations qui ne jouent plus grand-chose dans ce sprint final. En effet, le club propriété du City Football Club se trouve en 11e position avec 8 unités d’avance sur le premier relégable, Valence, et devrait se maintenir. Solide lors des dernières semaines, les Blanquivermells alternaient jusqu’au week-end dernier entre victoires à domicile face à l’Espanyol et Elche, pour des nuls contre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone en déplacement. Samedi, Gérone s’est en revanche incliné sur la pelouse de Valladolid (1-0), autre candidat au maintien. Dans cette formation, on retrouve notamment l’expérimenté Uruguayen Stuani, l’ancien milieu du FC Barcelone Romeu, l’international ukrainien Tsygankov ou le portier argentin Gazzaniga.

► 100€ de Bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Real Madrid est bien calé en 2e position du classement mais ne se fait plus trop d’illusions pour le titre. La Maison Blanche accuse 11 points de retard sur le FC Barcelone qui a battu samedi, l’Atlético 3e relégué à 5 points du Real. Avec 17 points d’avance sur le 5e, les Merengue sont aussi quasi assurés d’une place dans le Top 4. Dans cette dernière ligne droite, les objectifs du club madrilène sont la Copa del Rey avec une finale à disputer face à Osasuna et les demi-finales de la Ligue des Champions face à Manchester City. Toutefois, la Maison Blanche fait le job en Liga. En effet, les Madrilènes ont dominé Cadix (0-2) et le Celta Vigo (2-0) lors des deux dernières journées. Avec l’enchaînement des rencontres, Ancelotti n’hésite pas à apporter à quelques retouches dans son XI. Remplaçants le week-end dernier face au Celta, les Kroos, Modric, Carvajal, ou Rodrygo devraient postuler à une place de titulaires. Benzema est lui forfait, et Ancelotti comptera notamment sur Vinicius, 2e meilleur buteur du club derrière KB9. Supérieur à son adversaire, le Real devrait faire le taf face à Gérone en décrochant les 3 points.

► Le pari « Victoire Real Madrid » est coté à 1,52 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 204€ (304€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Vinicius buteur » est coté à 2,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 400€ (500€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Gérone – Real Madrid :

– 100€ DIRECT(Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en Bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Girona Real Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Real Madrid s'offre le Celta