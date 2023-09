Pronostic Géorgie Portugal : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

La Géorgie favorite face au Portugal

Avant cette Coupe du Monde, les Géorgiens ont remporté le Rugby Europe Championship (l’équivalent du tournoi des 6 nations secondaire), avec 5 succès en 5 matchs, et une victoire en finale face au Portugal (38-11). Leur préparation s’est plutôt bien déroulée avec des victoires faciles face à la Roumanie (56-6), aux USA (22-7) et à la Pologne (52-26), mais une défaite logique contre l’Ecosse (6-33). Pour leur premier match dans cette Coupe du Monde, la Géorgie s’est assez largement inclinée contre l’Australie (35-15). Pour tenter d’atteindre les quarts de finale pour la première fois de leur histoire, la victoire est impérative face aux Portugais, contre qui ils n’ont jamais perdu en 9 confrontations (8v, 1n). Auteur d’un doublé lors du dernier affrontement entre les deux nations, l’ailier Tabutsadze avait inscrit un doublé, et le danger pourrait bien venir de son côté.

Comme son adversaire du jour, le Portugal était donc finaliste du dernier Rugby Europe Championship, et voudra prendre sa revanche face à la Géorgie. Lors de leur préparation, les Portugais ont battu les USA (46-20) mais se sont inclinés contre l’équipe B de l’Australie (17-30). Pour leur premier match dans la deuxième Coupe du Monde de leur histoire, on a vu une vaillante équipe du Portugal, qui s’est malgré tout fait battre par le Pays de Galles (8-28). Pour éviter de finir cette phase de poules sans la moindre victoire, les Portugais vont être obligés de venir à bout des Géorgiens qu’ils n’ont jamais réussi à battre puisqu’ils joueront derrière les Fidji et les Gallois engagés dans un match à 3 pour 2 places en quarts. Malgré ses efforts et des progrès, le Portugal de Patrice Lagisquet semble encore un peu court face à des Géorgiens bien plus expérimentés (aucune Coupe du Monde ratée depuis 2003).

