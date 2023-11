Pronostic Genoa Hellas Vérone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Genoa s’impose face au Hellas Vérone

Ce vendredi de Serie A nous offre des affiches concernant le maintien puisqu’en plus du Sassuolo – Salernitana, nous avons ce Genoa – Hellas Vérone. La formation génoise a retrouvé l’élite cet été, après avoir seulement passé une saison en Serie B. Actuellement, la formation entrainée par Alberto Gilardino se trouve en 14e position avec seulement 3 points d’avance sur le premier relégable, qui n’est autre que le Hellas Vérone. Depuis le début de saison, le Genoa s’est imposé à trois reprises, en déplacement sur la pelouse de la Lazio (0-1) puis par deux fois à domicile contre l’AS Roma (4-1) et plus récemment contre la Salernitana (1-0). La semaine passée, le club génois s’est difficilement qualifié pour les 8e de finale de la Coppa Italia en dominant la Reggiana. En championnat, le Genoa reste sur un mauvais résultat avec un revers contre Cagliari (2-1). L’international italien Retegui était forfait la semaine passée, mais c’est Gudmundsson (5 buts) qui cartonne en ce début de saison pour les Genoani.

De son côté, le Hellas Vérone est passé tout près de descendre en Serie B l’an passé. En effet, la formation véronaise s’était seulement sauvée lors d’un match de barrage face à la Spezia. Sur la lancée de ce sauvetage inespéré, le Hellas a plutôt bien lancé ce nouvel exercice avec une qualification en Coupe face à Ascoli et en remportant leurs deux premiers matchs de Serie A face à Empoli (0-1) et contre l’AS Roma (2-1). Cette belle dynamique n’a pas duré puisque le Hellas n’a depuis plus remporté la moindre rencontre avec 7 défaites lors des 9 dernières journées. La semaine passée, les Véronais se sont également inclinés en Coppa Italia face à Bologne (2-0) mais aussi en championnat à domicile face à Monza (1-3). Ce vendredi, le Genoa devrait accentuer son avance face à une formation du Hellas Vérone dans le dur.

