Pronostic Galatasaray Copenhague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Galatasaray affiche ses ambitions face au FC Copenhague

La saison passée, Galatasaray a renoué avec le titre dans le championnat turc en finissant avec 8 points d’avance sur le Fenerbahce. Cet été, la formation stambouliote a réalisé un mercato XXL, à faire pâlir certaines grosses écuries européennes. En effet, le club turc a attiré des éléments comme Zaha, Ziyech, Angelino, Demirbay, Tete, Icardi, Bakambu, Sanchez ou Ndombélé. Ces hommes sont venus rejoindre un effectif de qualité dans lequel on retrouvait déjà les Muslera, Mertens, Oliveira, Torreira ou Boey. Contraint de disputer des tours préliminaires pour intégrer cette phase de groupe de C1, Galatasaray s’est successivement imposé face à Zalgiris (3-2), Ljubljana (4-0) et face à Molde (5-3). Si le Bayern et Manchester paraissent être les 2 grands favoris de la poule, le Gala’ veut jouer les trouble-fête et compte pour cela sur sa confiance. En effet, la formation turque a réalisé une excellente entame de championnat puisqu’après avoir signé un nul contre Kayserispor (0-0), elle a remporté ses 3 matchs suivants face à Trabzonspor (2-0), Gaziantep (0-3) et Samsunspor (4-2). Définitivement transféré en Turquie, l’ancien Parisien Icardi est très performant dans cette entame de championnat avec ses 5 buts tandis que son compère Akturkoglu n’est pas en reste (3 buts et 3 passes).

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Copenhague a également remporté son championnat national la saison passée. A l’instar du Galatasaray, le club danois est passé par les barrages où il s’est défait de Breidablik (8-3), du Sparta Prague (3-4) et de Rakow (2-1). Cette équipe est composée par d’excellents éléments comme l’ancien Bordelais Lerager, mais également par d’autres internationaux à l’image des Norvégiens Elyounoussi et Meling, du Danois Cornelius ou du Suédois Claesson. Sur la scène nationale, les hommes de Neestrup ont repris les commandes de leur championnat puisqu’après 8 journées, ils disposent d’1 point de plus que Brondby. Le week-end dernier, Copenhague a été tenu en échec par Nordsjaelland (2-2). Dans son stade bouillant et avec son effectif trois étoiles, Galatasaray devrait débuter cette phase de groupe par un succès face à Copenhague.

► Le pari « Victoire Galatasaray » est coté à 1,45 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Icardi buteur » est coté à 1,83 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 266€ (366€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire Galatasaray et plus de 1,5 but » est coté à 1,75 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 250€ (350€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Galatasaray – Copenhague :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Galatasaray Copenhague encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Marcelino aurait annoncé son départ aux joueurs de l'OM