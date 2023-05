Pronostic Fulham Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Fulham et Leicester dos à dos

De retour dans l’élite cette saison, Fulham n’a pas reconduit les mêmes erreurs que par le passé. En effet, le club londonien a opéré à un recrutement judicieux en gardant également les cadres de la montée. Ce choix s’est avéré payant, puisque les Cottagers se sont mis à l’abri depuis de longues semaines. 10e de PL, Fulham possède 15 points d’avance sur le premier relégable, Nottingham, qui compte le même nombre de points que Leicester. En matière de dynamique en revanche, la formation londonienne reste sur 3 revers de rang face à des formations en forme, Aston Villa (1-0), Manchester City (1-2) et contre Liverpool (1-0) en milieu de semaine. Lors de ces prestations, les Cottagers ont tout de même plutôt bien tenu la comparaison avec leur adversaire. Avant cela, les protégés de Marco Silva avaient fait le taf face à deux mal classés en dominant successivement Everton et Leeds. En l’absence de Mitrovic (suspendu pour avoir bousculé un arbitre), Vinicius devrait être titulaire sur le front de l’attaque avec Wilson et Willian à ses côtés.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Habituellement dans la première partie de tableau, Leicester ne rencontre pas la même réussite lors de ce nouvel exercice. En effet, à l’orée de cette journée, les Foxes comptent le même nombre de points que le premier relégable, Nottingham. Le week-end dernier, les hommes de Dean Smith avaient l’opportunité de prendre quelques longueurs d’avance sur la zone rouge, mais n’ont pas été en mesure de s’imposer face à Everton (2-2). Alors que son équipe avait repris le score en sa faveur (2-1), Maddison a vu son penalty être arrêté par Pickford. Cet arrêt a été le tournant du match, car les Toffees ont recollé en seconde période (2-2). Avant cela, les Foxes avaient battu Wolverhampton (2-1) et pris un point à Leeds (1-1). Pour tenter de décrocher un résultat à Londres, Smith compte sur Vardy, Barnes, Maddison, ou Daka. Dans cette affiche entre une équipe de Fulham qui ne joue plus rien, mais qui ne fausse pas le championnat et une formation de Leicester peu en réussite luttant pour le maintien, les 2 formations pourraient se neutraliser.

► Le pari « Match nul » est coté à 3,45 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 345€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Fulham – Leicester :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Fulham Leicester encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Liverpool enchaîne face à Fulham