Pronostic Frosinone Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Fiorentina devra se méfier de Frosinone

Frosinone a obtenu sa montée en Serie A en remportant la Serie B devant le Genoa. Attendu pour lutter pour le maintien, l’équipe entrainée par Di Francesco réalise des débuts encourageants. En effet, à l’aube de cette journée les Canarini occupent la 8e place de Serie A avec 5 points d’avance sur le 1er relégable. Dans cette entame de championnat, Frosinone ne s’est incliné qu’une seule fois lors de la réception du Napoli (1-3), champion en titre. Depuis ce revers, la bande à Di Francesco a battu l’Atalanta et Sassuolo à domicile, pour deux nuls en déplacement face à l’Udinese (0-0) et la Salernitana (1-1).

En face, la Fiorentina fut l’une des belles satisfactions de la saison passée. En effet, la Viola s’était hissée en finale de la Copa Italia et de la Conference League. Malheureusement pour le club toscan, il s’est incliné lors de ces 2 rencontres. En Serie A, les hommes d’Italiano sont parvenus à accrocher une place qualificative pour la Conference League, dont ils se sont qualifiés pour la phase de poules après avoir sorti le Rapid Vienne en barrage (2-1 en cumulé). Lors de la 1re journée de poule, la Fio’ est allée prendre un bon point à Genk (2-2) son plus sérieux rival sur le papier. Sur la scène nationale, la formation toscane se montre très régulière puisqu’elle ne s’est inclinée qu’une seule fois face à un Inter intouchable dans cette entame de saison (4-0). Victorieux du Genoa (1-4), la Fiorentina avait ensuite été tenue en échec par Lecce (2-2) et avait rebondi après sa défaite à Meazza en s’imposant face à l’Atalanta et l’Udinese. 5e de Serie A, la Viola compte poursuivre sur sa dynamique mais se méfie de cette surprenante équipe de Frosinone. Dans cette équipe, on retrouve les Bonaventura, Nico Gonzalez, Biraghi ou Dodo. Ce jeudi, la Fio’ devrait faire respecter la logique face au promu, Frosinone.

