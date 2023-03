Pronostic Fribourg Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

La Juventus à l’expérience face à Fribourg

Fribourg fait partie des nouvelles formations allemandes, avec l’Union Berlin, qui s’installent dans le haut de tableau en Bundesliga. L’an passé, le club fribourgeois avait réalisé une très bonne saison en atteignant la finale de la Coupe d’Allemagne et en accrochant une place européenne. En phase de poules de la Ligue Europa, les Allemands ont su finir en tête devant le FC Nantes, Qarabag et l’Olympiakos. À l’aller de ce 8e de finale, la formation fribourgeoise s’est inclinée la semaine passée contre la Juventus (1-0). Lors de cette rencontre retour, l’objectif est donc simple et passe par un succès. Tenu en échec en Bundesliga successivement par le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach, Fribourg s’est repris le week-end dernier en dominant Hoffenheim (2-1) grâce à une réalisation du Japonais Doan à quelques secondes de la fin. Cette victoire permet au club allemand d’être toujours dans le coup pour les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions puisqu’il se retrouve à égalité avec Leipzig (3e).

De son côté, la Juventus réalise une bien meilleure seconde partie de saison. Décevante en poule de Ligue des champions avec une 3e place derrière le Benfica et le PSG, la Vieille Dame avait été reversée en barrages de C3 où elle s’est imposée contre le FC Nantes avec une superbe victoire au retour à la Beaujoire (0-3) et un Di Maria en feu (triplé). Le champion du monde argentin a de nouveau été décisif lors du match aller contre Fribourg (1-0) en inscrivant le seul but de la rencontre. Si Di Maria est l’homme fort de la Juve dans cette C3, Adrien Rabiot est lui très performant en Serie A et s’est signalé avec un doublé lors du succès face à la Sampdoria (4-2). À la suite de ces nouvelles réalisations, l’ancien Parisien vient de battre son record personnel sur une saison en championnat avec 7 buts. Pénalisés de 15 points, les Bianconeri effectuent une superbe remontée au classement et pourraient bientôt devancer une équipe de l’Atalanta qui n’avance plus. Déterminée à aller chercher le titre dans cette Ligue Europa, la Juve pourrait une nouvelle fois battre Fribourg.

