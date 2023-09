Pronostic France Nouvelle-Zélande : Analyse, cotes et prono de l’affiche + 15€ offerts sans déposer d’argent

15€ offerts sans dépôt + 85€ de bonus en misant sur France – Nouvelle Zélande !

ParionsSport vous offre en EXCLU un super BONUS en ce moment :

15€ de bonus sans avoir à déposer d’argent

+ forcément 85€ de bonus sur votre 1er pari après dépôt.

Utilisez le code PARIONSXV pour obtenir ce BONUS EXCEPTIONNEL !

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

France – Nouvelle Zélande : sur quoi jouer vos 15€ ?

Etant donné qu’il s’agit d’un pari gratuit de 15€ sans pression, vous pouvez par exemple tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « La France gagne par un écart compris entre 6 et 10 points » est coté à 5,25 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Misez par exemple vos 15€ offerts sur ce pari

– S’il est gagnant, vous remportez 64€ (79€ du pari – 15€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre 1er pari après dépôt.

Nos pronostics France – Nouvelle-Zélande

► Le pari « Victoire France » est coté à 1,92 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 248€ (163€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ gratuits à jouer !

► Le pari « Plus de 46,5 points » est coté à 1,55 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 217€ (132€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ gratuits à jouer !

► Le pari « un drop sera marqué pendant la rencontre » est coté à 3,75 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 404€ (319€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ gratuits à jouer !

La France en mission

Battue lors des quarts de finale de la dernière Coupe du Monde par le Pays de Galles, l’équipe de France avait limité la casse alors qu’elle était arrivée au Japon avec un grand manque de confiance. Cette fois, le XV tricolore débute le Mondial organisé sur son sol dans la peau d’un favori. Ce changement de statut vient du travail réalisé par Fabien Galthié qui a su bâtir un groupe compétitif. En effet, l’équipe de France est montée en puissance lors des 4 dernières années en réalisant notamment le Grand Chelem la saison passée. En revanche, la sélection française a dû se contenter de la 2e place lors de la dernière édition, derrière l’Irlande. Cette année, l’équipe de France s‘est signalée en décrochant une victoire historique à Twickenham face à l’Angleterre (10-53). Dans le cadre de la préparation au Mondial, la France a disputé plusieurs rencontres amicales. Au bilan, un revers contre l’Ecosse (25-21) avec une équipe B alignée par le staff tricolore, puis les Français se sont repris en prenant leur revanche sur le XV du Chardon (30-27), avant de monter en puissance face aux Fidji (34-17) et surtout contre l’Australie en alignant son équipe-type (41-17). En quête de son 1er titre mondial, le XV tricolore fait face à un très gros morceau pour son entrée en lice avec la Nouvelle Zélande.

La Nouvelle Zélande en quête de stabilité

Triple championne du Monde (en 1987, 2011 et 2015), la Nouvelle-Zélande fait également partie des favoris pour le titre. Après avoir connu un passage compliqué lors des rencontres de novembre 2021 et lors de la tournée face aux Irlandais à l’été 2022, les All Blacks se sont repris suite à l’arrivée de Joe Schmidt. L’ancien coach de Clermont est venu intégrer le staff en tant qu’adjoint en août 2022 alors que le poste du sélectionneur Ian Forster était menacé. Depuis son arrivée, les Blacks sont montés en puissance pour remporter un dernier Rugby Championship raccourci avec des succès sur l’Argentine (12-41), l’Afrique du Sud (35-20) et l’Australie (7-38). En revanche, pour leur dernier match de préparation, les Néo-Zélandais ont subi un lourd revers face aux champions du monde en titre, l’Afrique du Sud (7-35). Fort de son expérience, le XV All Black est déterminé à rajouter une ligne à son palmarès.

Des bleus chez les Tricolores, des doutes en Nouvelle-Zélande

Pendant 4 années, Fabien Galthié a peaufiné son groupe en s’appuyant sur une colonne vertébrale. Plutôt épargné par les blessures jusque-là, le XV tricolore a connu 6 derniers mois plus compliqués avec la blessure au genou d’Anthony Jelonch. Le troisième ligne toulousain a été sélectionné mais sa condition physique est toujours incertaine. Lors des dernières semaines, les Bleus ont enregistré de nouveaux coups durs avec les forfaits de Romain Ntamack et de Paul Willemse. Ajoutons également les absences pour ce 1er match de Cyril Baille, qui est certainement l’un des meilleurs piliers du monde, et celle de Jonathan Danty, dont la puissance au cœur du terrain manquera aux Bleus. En face, la Nouvelle-Zélande est privé pour ce Mondial de son excellent ailier Sevu Reece, qui a subi une grave blessure au genou au mois de mars. Et Elle a quelques doutes pour son entrée en lice face à la France avec son 2e ligne Brodie Retallick incertain. En revanche, les cadres All Blacks sont bien présents avec les Aaron Smith, Mo’unga, Sam Cane ou Samuel Whitelock, tandis que l’ailier Will Jordan est attendu pour briller. De plus, la famille Barrett sera bien représentée avec les 3 frères Beauden, Scott et Jordie. Le dernier cité, incertain pour ce match, est remplacé par Lienert-Brown dans le XV.

Les XV de départ pour France – Nouvelle Zélande :

France : Ramos – Penaud, Fickou, Moefana, Villière – Jalibert, Dupont – Ollivon, Alldritt, Cros – Flament, Woki – Atonio, Marchand, Wardi Nouvelle Zélande : B. Barrett – Jordan, R. Ioane, Lienert-Brown, Telea – Mo’unga, Smith – Savea, Cane, Papali’i – S. Barrett, Whitelock – Laulala, Taylor, De Groot.

La France marque son territoire

La Coupe du Monde ouvre vendredi avec une superbe affiche entre deux favoris pour le titre, la France et la Nouvelle-Zélande. En pleine progression depuis le Mondial 2019, le XV tricolore a été bâti pour arriver au top pour cette Coupe du Monde. Les récentes blessures vécues par la sélection française sont préjudiciables, mais la France a de la ressource avec des éléments de grande qualité, avec notamment les Marchand, Aldritt ou Fickou. Elu meilleur joueur du monde en 2021, Antoine Dupont est le facteur X de cette formation et on sait comme il rêve de remporter se Mondial. A ses côtés, on retrouvera le finisseur Damian Penaud (8 essais marqués 7 matchs en 2023 avec les Bleus) et le métronome Thomas Ramos qui s’est grandement amélioré devant les perches. Poussé par son public et vainqueur des All Blacks en 2021 pour leur dernier affrontement, le XV de France pourrait marquer de son empreinte ce début de Mondial 2023.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic France Nouvelle Zélande détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Centre : la formation stéphanoise et son regard oppressant