Pronostic France Italie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

La France en quête d’espoirs

L’équipe de France espoirs ne s’est imposée qu’une seule fois lors d’un championnat d’Europe et il faut pour cela remonter à 1988 avec la bande de Blanc, Cantona, Sauzée ou Angloma. Depuis, les Français n’ont guère brillé dans cette compétition, et se sont même fait remarquer par leur absence. En effet, les Bleuets ont été incapables de se qualifier lors de 6 éditions consécutives de 2007 à 2017. En revanche, les Tricolores ont retrouvé des couleurs en atteignant les demi-finales en 2019 et les quarts lors de la dernière édition en 2021 avec une défaite face aux Pays-Bas. Sous la houlette de Sylvain Ripoll, la France a fait le taf lors des éliminatoires en remportant leur groupe devant l’Ukraine. Sur leur parcours, les Français sont restés invaincus avec un bilan de 8 victoires et 2 matchs nuls. Depuis l’obtention de sa qualif, la bande de Ripoll a enchaîné les matchs amicaux où elle ne s’est pas spécialement mise en évidence, avec notamment une large défaite en Angleterre. À quelques jours du début de l’Euro, les Bleuets ont accumulé un peu de confiance en dominant le Mexique (1-0) sur une réalisation du milieu de terrain lyonnais Caqueret.

L’Italie sur un nouveau cycle

L’Italie espère retrouver son lustre d’antan dans ce championnat d’Europe U21 où elle s’était illustrée en le remportant à 5 reprises. Gli Azzurrini dominaient alors le foot européen de 1990 à 2004. Depuis ce dernier succès, l’Italie rencontre plus de difficultés en étant même sorti dès la phase de poules en 2019 alors que l’Euro était organisé sur ses terres. En 2021, les Italiens se sont repris, mais se sont inclinés en quarts de finale face au Portugal au terme d’une rencontre spectaculaire (5-3). Pour se qualifier pour cet Euro, l’Italie a remporté son groupe devant des sélections comme l’Irlande ou la Suède. Invaincus durant leur parcours, Gli Azzurrini ont depuis disputé plusieurs matchs de préparation et ont fait le plein de confiance en remportant les deux derniers face à la Serbie (0-2) et contre l’Ukraine (3-1). La sélection italienne nourrit de fortes ambitions lors de ce championnat d’Europe.

La France avec plusieurs absents, l’Italie sans Keane

Sylvain Ripoll aurait certainement rêvé d’une autre équipe pour cet Euro, mais ne pourra pas compter sur Tchouaméni, Camavinga, Fofana, ou Badiashile, qui font partie du groupe A. De plus, l’ancien coach de Lorient a fait face à plusieurs absences pour blessure avec Merlin (Nantes), Boey (Galatasaray), Truffert (Rennes) ou Malo Gusto (OL), tous touchés. Néanmoins, la France garde une équipe compétitive avec deux portiers, Meslier et Chevalier, qui ont disputé une grande partie de la saison avec leurs clubs respectifs. En défense, Ripoll a des ressources avec Badé, vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville, Simakan qui s’est bien adapté à Leipzig, Kalulu qui joue régulièrement au Milan, et Niels Nkounkou qui a brillé depuis son arrivée à l’AS Saint-Étienne. De plus, au milieu de terrain, plusieurs éléments sont convoités par les plus grands clubs européens à l’image de Koné et Thuram, tandis que Caqueret, Le Fée ou Chotard sont des valeurs sûres de Ligue 1. En attaque, il y a abondance de biens, avec Michael Olise qui a explosé du côté de Crystal Palace et qui devrait évoluer sur une aile. En pointe, Elye Wahi a montré tout son potentiel avec Montpellier et pourrait être l’une des révélations du tournoi. La dernière place offensive devrait se jouer parmi Gouiri, Kalimuendo, Adli et la pépite lyonnaise Barcola. De son côté, Paolo Nicolato peut s’appuyer sur d’excellents éléments, à l’image du milieu de terrain milanais Sandro Tonali, des défenseurs Bellanova, Lovato ou Okoli. Au milieu de terrain, on retrouvera les prometteurs Bove et Miretti qui font le bonheur de la Roma et de la Juventus. Sur le front de l’attaque, l’Italie déplore l’absence de l’ancien Parisien Moïse Kean, mais la Squadra a des ressources avec Colombo, Pellegri ou Gnonto.

Les compositions probables pour France – Italie:

France : Meslier – Kalulu, Simakan, Badé, Nkounkou – Caqueret, Thuram, Le Fée – Gouiri, Olise, Wahi

Italie : Turati – Pirola, Lovato, Okoli – Bellanova, Bove, Tonali, Ricci, Udogie – Colombo, Cancellieri

La France a l’Italie à sa botte

L’équipe de France est très ambitieuse lors de ce championnat d’Europe espoir, mais va devoir élever son niveau de jeu par rapport à ses dernières sorties. Malgré des absences importantes, Sylvain Ripoll dispose d’un effectif de qualité. Le technicien français va devoir trouver la bonne formule pour permettre à ses hommes d’être dans le rythme dès cette première rencontre face à une Italie toujours aussi compétitive. Les Bleuets partent légèrement favoris de ce choc et devraient parvenir à décrocher la victoire.

