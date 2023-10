Pronostic France Afrique du Sud : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la Coupe du monde de rugby

15€ offerts sans dépôt + 85€ de bonus en misant sur France – Afrique du Sud !

La France en mission

La France a connu un passage compliqué sur l’échiquier du rugby mondial lors des mandats de Philippe Saint-André et de Guy Novès. Arrivé à la rescousse pour épauler Jacques Brunel au Japon il y a 4 ans (quart-de-finaliste), Fabien Galthié est reparti ensuite, seul et de 0, pour bâtir une équipe compétitive. Le technicien français a pu s’appuyer sur une génération dorée qui venait de remporter les Mondiaux en jeunes. Progressivement, le XV tricolore est monté en puissance avec comme point d’orgue le Grand Chelem obtenu l’an passé. Cette progression linéaire devait permettre aux Bleus d’être prêts pour la Coupe du monde organisée en France, et pour l’instant, c’est ce qui se passe. Pour son entrée en lice dans ce grand événement, la France a montré qu’elle avait passé un palier en s’imposant face à la Nouvelle- Zélande (27-13) sans réaliser une grande performance. Ensuite, les partenaires de Jelonch ont fait le job en dominant l’Uruguay (27-12) et en écrasant la Namibie (96-0). Lors de cette plus grosse victoire de l’histoire du XV de France, les supporters tricolores ont eu des sueurs froides puisqu’Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde 2021, a été blessé. Obligé d’être opéré, le capitaine du XV tricolore a manqué le « 8e de finale » face à l’Italie. Ses partenaires ont parfaitement abordé la rencontre pour signer leur plus gros succès face aux Transalpins (60-7).

L’Afrique du Sud part à la défense de son titre

Vainqueur de la dernière Coupe du monde au Japon en dominant l’Angleterre en finale, l’Afrique du Sud est bien décidée à défendre chèrement son titre. Dans cette équipe, on retrouve de nombreux champions du monde 2019 déterminés à revivre cette expérience. En 4 ans, les Springboks ont évolué. En effet, depuis le jeu limité proposé au Japon avec de nombreuses chandelles et des coups de pied, l’équipe sud-africaine varie désormais ses combinaisons. La puissance reste cependant l’atout numéro 1 des partenaires de Kolisi, mais les résultats sont tout de même moins là (2e du Rugby Championships cet été, défaite en poule face à l’Irlande). Lors de ce Mondial, les Sud-Africains ont débuté par un succès face à l’Écosse (18-3) avant de logiquement prendre le dessus sur une modeste Roumanie (76-0). Ensuite, dans le grand choc de cette première partie de Coupe du monde, l’Afrique du Sud s’est inclinée face à l’Irlande (8-13) dans un match marqué par de nombreux ratés du buteur springbok Libbok. Contraint de s’imposer lors de la dernière journée, le XV sud-africain a fait le taf face au Tonga (49-18).

Dupont attendu de retour, des surprises chez les Boks

Blessé contre la Namibie, Antoine Dupont a reçu le feu vert de son chirurgien pour disputer ce quart de finale. Le retour du capitaine français devrait galvaniser ses partenaires. En revanche, le talonneur Julien Marchand, habituel titulaire du XV de France, n’est toujours pas disponible pour ce quart de finale, et devrait être de nouveau suppléé par l’excellent Mauvaka. Pour tenter de renverser les Boks, la France peut compter sur la précision au pied de Thomas Ramos, l’incroyable efficacité de Damian Penaud (6 essais) et sur la vista du jeune Louis Bielle-Biarrey (4 essais) qui devance désormais Gabin Villière dans l’esprit du staff. Si les trois-quarts auront leur mot à dire, avec un Jalibert formidable animateur face à l’Italie, mais qui va connaître un test bien plus grand face à l’agressive défense sud-africaine, le match devrait se jouer devant. Dans ce registre, Aldritt, Jelonch, Baille, Woki ou Ollivon vont être bien occupés. Tactiquement, Galthié devrait opter pour un banc en 6-2 (6 avants – 2 arrières), ce qui devrait pousser Jaminet hors de l’équipe et permettre à Macalou de prendre place sur la feuille de match. Le 3e ligne parisien a démontré qu’il pouvait dépanner à l’arrière en cas de problème. Du côté de l’Afrique du Sud, le sélectionneur Nienaber a perdu son talonneur remplaçant Malcolm Marx pendant ce Mondial, remplacé dans le groupe par… l’ouvreur historique Pollard qui sera sur le banc. Le numéro 10 reste porté par Libbok, jusque-là défaillant face aux perches. Cependant, la surprise vient du poste de demi de mêlée avec Faf de Clerk relégué sur le banc par Reinach qui a brillé en poules, mais face à la Roumanie et au Tonga. Pour le reste, on devrait retrouver la puissance du pack avec Etzebeth, Kolisi, Kitshoff ou Du Toit. La ligne de trois-quarts arrière devrait être celle attendue, avec notamment le virevoltant Kolbe et le puissant Allende.

Les compositions probables pour France – Afrique du Sud:

France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Dupont ; 8. Alldritt, 7. Ollivon, 6. Jelonch ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.

Afrique du Sud : 15. Willemse ; 14. Arendse, 13. Kriel, 12. de Allende, 11. Kolbe ; 10. Libbok 9. Reinach ; 8. Vermeulen, 7. Du Toit, 6. Kolisi ; 5. Mostert, 4. Etzebeth ; 3. Malherbe, 2. Mbonambi, 1. Kitshoff.

La France envoie un signal

Ce dimanche soir, tout le pays ou presque devrait suivre avec un grand intérêt le match de ses protégés. Qualifié pour les quarts de finale, le XV de France fait face à un gros morceau avec le champion du monde en titre, l’Afrique du Sud. Préparés depuis 3 ans pour cette échéance, les Bleus ont montré qu’ils avaient passé un palier physique face à l’Italie. De plus, l’équipe de Galthié devrait être galvanisée par le retour de son capitaine Antoine Dupont, dont le calme déteint sur le reste de l’équipe. Alors que les Bleus ont déjà remporté leur 1er test du Mondial face à la Nouvelle-Zélande, les Springboks avaient chuté face à l’Irlande. Comme dans ce match, l’Afrique du Sud pourrait s’incliner de peu, cette fois face à la maîtrise affichée par l’équipe de France qui l’avait déjà battue fin 2022 en test-match (30-26).

