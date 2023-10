Pronostic Fiorentina Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Fiorentina s’impose face à Empoli dans le derby toscan

La Fiorentina sort d’une saison incroyable mais frustrante au cours de laquelle elle a accroché une place en Coupe d’Europe grâce aux sanctions de la Juve, mais où elle a perdu deux finales, celle de la Coppa Italia face à l’Inter et en Conference League contre West Ham. Grand artisan du retour au 1er plan de la Fio’, coach Italiano est resté au club cet été. Le technicien italien voit son équipe poursuivre sur son excellente dynamique. En effet, l’équipe toscane occupe la 4e place de Serie A à l’orée de cette journée, devant des formations comme le Napoli, l’Atalanta, la Lazio ou la Roma. Lors de la dernière journée, avant la coupure internationale, la Fiorentina a marqué les esprits en surclassant le champion en titre, le Napoli, à l’extérieur (1-3). Lors des premiers mois de compétition, l’Argentin Gonzalez (5 buts) et l’Italien Bonaventura (4 buts) ont porté leur équipe. Le milieu de terrain italien a même retrouvé les joies de l’équipe nationale, et y a fait trembler les filets.

En face, Empoli n’avait pas spécialement connu de problèmes pour se maintenir l’an passé. La situation a radicalement changé lors de ce nouvel exercice, puisque le club toscan occupe la 1re place de relégable. Après avoir vécu une entame cauchemardesque avec 5 défaites d’affilée, et une humiliation au stade Olympique face à la Roma (7-0), la formation toscane a relevé la tête lors des dernières journées à domicile en s’imposant contre la Salernitana (1-0) et en signant un nul face à l’Udinese (0-0). En revanche, Empoli s’est systématiquement incliné loin de ses bases où il n’a toujours pas inscrit le moindre but. Ce lundi, la Fiorentina devrait remporter ce derby toscan face à Empoli et confirmer sa place dans le Top 4.

