Pronostic Fidji Portugal : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

Les Fidji battent le Portugal et basculent en quarts de finale

Incapables de sortir des poules depuis la Coupe du monde 2007, les Fidji sont en très bonne posture pour remédier à cela cette année. En effet, une victoire ce dimanche soir serait synonyme de 2e place dans le groupe C et donc de quarts de finale. Les coéquipiers de Joshua Tuisova ont commencé la compétition par un revers rageant subi face au Pays de Galles (26-32). Par la suite, ils ont créé un véritable exploit en prenant la mesure d’une bien triste Australie (22-15). Ce succès a bien évidemment ouvert les portes vers les quarts de finale, mais il fallait ensuite finir le travail. Les Fidji se sont d’ailleurs fait peur le week-end dernier face à la Géorgie. Menés à la pause, ils ont finalement inversé la tendance durant le second acte pour décrocher un succès capital (17-12). Place désormais au dernier match de poule.

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

En face, le Portugal ne dispute que la 2e Coupe du monde de son histoire. Autant dire que les observateurs et les supporters ne s’attendaient pas à des miracles. Les hommes de Patrice Lagisquet font face à un manque évident de qualité dans l’effectif. Néanmoins, ils parviennent à afficher un visage prometteur pour l’avenir. La sélection lusitanienne a notamment tenu tête à la Géorgie (18-18). Autrement, le Portugal a résisté sans pour autant éviter la défaite contre le Pays de Galles (8-28) et l’Australie (14-34). Opposés à un adversaire valeureux mais encore trop limité, les Fidji ne devraient pas se laisser surprendre ce week-end. Après avoir balbutié contre la Géorgie, ils auront cette fois-ci à cœur de réaliser une solide prestation grâce notamment à une ligne arrière impressionnante.

► Le pari « Victoire Fidji de 16 points ou plus » est coté à 1,50 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 212€ (127€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Un arrière marque le premier essai du match » est coté à 1,40 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 204€ (119€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Fidji Portugal :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Fidji Portugal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Plus Bellingham la vie