Pronostic Everton Bournemouth : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Everton obtient le maintien face à Bournemouth

17e de Premier League, Everton a son destin en main ce dimanche. Les Toffees possèdent 2 points d’avance sur le duo Leicester – Leeds. En s’imposant face à Bournemouth, les partenaires de Seamus Coleman se sauveraient et condamneraient par la même les Peacocks et les Foxes. Après avoir lutté l’an passé pour le maintien, Everton a de nouveau vécu une saison galère. L’arrivée de Sean Dyche à la place de Franck Lampard a permis aux Toffees de se reprendre avec un jeu basé sur une plus grande agressivité. Le tournant a certainement été la superbe victoire obtenue en début de mois à Brighton (1-5) qui réalisait jusque-là une superbe saison. Lors de cette rencontre, les Toffees ont fait admirer tout leur potentiel, avec un Pickford des grands jours et un duo Doucouré – McNeil omniprésent. Ensuite, Everton n’est pas parvenu à enchaîner face à un Manchester City lancé dans sa quête d’un nouveau titre (0-3). Le week-end dernier, les Toffees ont mal entamé leur match à Wolverhampton mais sont parvenus à égaliser par Mina au bout du temps additionnel (1-1). Avec les Onana, Iwobi, Doucouré, ou Gueye, Everton dispose d’éléments aguerris qui devrait lui permettre de s’imposer face aux Cherries. En revanche Calvert-Lewin est forfait. Dyche comptera surtout sur McNeil (7 buts) et Grey (4 buts) pour scorer.

En face, Bournemouth est parvenu à se maintenir pour son retour dans l’élite. Les Cherries ont dû lutter toute la saison mais ont su réaliser des coups pour atteindre leur objectif. Après avoir connu une entame délicate, les dirigeants de Bournemouth n’ont pas hésité à se séparer de Scott Parker au lendemain de l’humiliation reçue face à Liverpool. Depuis, Gary O’Neil a repris l’équipe et a totalement relancé sa formation. A l’orée de cette dernière journée, Bournemouth occupe la 15e place de Premier League avec 8 points de plus que le 1er relégable. Les partenaires de Solanke ont connu une très bonne période de la mi-mars à la fin avril avec 6 succès en PL, qui leur ont permis d’assurer leur place en PL. Depuis l’obtention de son maintien, Bournemouth finit en roue libre avec 3 revers de rang face à Chelsea, Crystal Palace et Manchester United. Devant son bouillant public de Goodison Park, Everton devrait décrocher la victoire du maintien face à des Cherries démobilisés.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

