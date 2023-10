Pronostic Etoile Rouge Belgrade Young Boys Berne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Etoile Rouge Belgrade brille face aux Young Boys de Berne

L’Etoile Rouge Belgrade sort d’une très bonne saison au cours de laquelle elle a réalisé le doublé coupe – championnat. Bien rentré dans son championnat, l’équipe serbe a remporté ses 4 premiers matchs avant de connaitre son premier couac face à Vozdovac (3-2) puis contre Cukaricki (2-1) juste avant son déplacement à l’Etihad programmé pour la 1re journée de C1. Face au champion d’Europe en titre, toujours très performant dans son antre, la formation de Belgrade pouvait s’attendre au pire mais s’est au final plutôt bien comportée. En effet, les Serbes sont même rentrés au vestiaire à la mi-temps avec le score en leur faveur. La deuxième partie du match fut plus délicate avec des Citizens plus incisifs (défaite 3-1 score final). Néanmoins, cette prestation a donné des idées à l’Etoile Rouge, bien décidé à jouer les trouble-fêtes dans cette poule. Le week-end dernier, les hommes de Bakhar ont renoué avec la victoire en prenant le meilleur sur Radnicki Nis (1-0). Leur seul match disputé depuis leur rencontre de C1. Dans cette équipe, on retrouve Jean-Philippe Krasso, arrivé de l’AS Saint-Etienne cet été (6 buts), mais aussi Bukari (4 buts dont celui de l’ouverture du score à l’Etihad).

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

A l’instar de leur adversaire du soir, les Young Boys de Berne ont réalisé une superbe saison conclue sur un doublé. Contraints eux de passer par les barrages de la Ligue des Champions, les Suisses se sont défaits du Maccabi Haïfa. En revanche, les Young Boys de Berne ont chuté lourdement lors de la 1re journée de groupe face à Leipzig (1-3). Sur la scène nationale, la formation helvète est à la lutte avec le FC Zurich en ce début de saison. Actuellement, les hommes de Wicky comptent 2 points de retard sur leur concurrent mais également un match de moins. Pour ce déplacement en Serbie, le coach suisse compte sur son buteur actuel Itten mais également sur les Elia, Nsame ou Males. Vainqueur de ses 5 premiers matchs disputés à domicile cette saison et dans une ambiance surchauffée où elle est invaincue depuis septembre 2022 (match de C3 perdu face à Monaco), l’Etoile Rouge Belgrade devrait prendre le dessus sur les Young Boys de Berne.

► Le pari « victoire Etoile Rouge » est coté à 2,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 205€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Krasso ou Bukari buteur » est coté à 1,65 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 290€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Etoile Rouge – Young Boys de Berne :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Etoile Rouge Young Boys encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Leipzig fait craquer les Young Boys